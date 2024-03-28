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接見美眾院情報暨特戰小組主席　蔡英文：感謝美方加速軍備交付

▲蔡英文接見「美國聯邦眾議院軍事委員會『情報暨特種作戰』小組主席柏格曼(Jack Bergman)所率跨黨派議員訪問團」。（圖／總統府提供）
▲蔡英文接見「美國聯邦眾議院軍事委員會『情報暨特種作戰』小組主席柏格曼(Jack Bergman)所率跨黨派議員訪問團」。（圖／總統府提供）

記者陳佩君／台北報導

總統蔡英文（28）日接見「美國聯邦眾議院軍事委員會『情報暨特種作戰』小組主席柏格曼(Jack Bergman)所率跨黨派議員訪問團」，感謝美國不僅透過《國防授權法》協助台灣強化自我防衛能力，《2024會計年度綜合撥款法》也納入對台軍援預算，並將加速軍備交付；她強調，未來台灣會持續與美國一起努力，擴大全球民主陣營的合作，為世界的安全、穩定、繁榮做出更多貢獻。

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蔡英文致詞時首先歡迎柏格曼再度來到台灣訪問，這是柏格曼、諾格斯(Don Norcross)及潘尼達(Jimmy Panetta)眾議員首度以美國國會議員身分來訪，她感謝大家以行動展現美國跨黨派對台灣的支持。

蔡英文指出，這幾年來，台灣持續落實國防自主，推動「國機國造」和「國艦國造」，向世界展現自我防衛以及守護民主自由的決心。她要特別感謝美國政府及國會，在去年底，透過《國防授權法》協助台灣強化自我防衛能力，這個月，美國剛完成立法的《2024會計年度綜合撥款法》也納入對台灣的軍援預算，並將加速軍備的交付來支持台灣，持續深化台美夥伴關係。

蔡英文提到，除了安全領域的合作，近年來，台灣和美國也積極推動經貿交流，她期待訪賓繼續發揮影響力，協助台美早日解決雙重課稅的問題，促進更緊密的雙向投資和產業合作。

柏格曼致詞時首先代表訪團感謝大家溫暖的接待。他表示，此次訪團除了學習、深化台美關係，同時也希望能了解雙邊共同期望且可行的下一步。

柏格曼說，台灣是美國在印太區域的關鍵夥伴，有堅實的安全合作及經濟連結，訪團此次來台是為了展現美國國會對台美夥伴關係的支持，未來也將繼續讓其國會成員確信，此一戰略夥伴關係對於區域未來的安全至關重要，這包括台灣強健的海上戰略，以及雙方如何一起努力實現共同目標，以抵制中國在此區域越來越具侵略性的行動。

柏格曼與蔡英文會面後，隨即與副總統賴清德會面。賴清德指出，感謝美國政府與國會以具體行動表達對台灣的支持，期待未來兩國持續合作，讓印太區域更和平穩定。

賴清德表示，他與副總統當選人蕭美琴即將於5月20日宣誓就職，期待未來美國持續支持台灣並相互合作，讓台灣更安全、台海更穩定、印太區域也更和平。未來，他也將致力於發展經濟，不僅造福台灣人民，也為國際繁榮帶來正面積極的力量。

柏格曼則感謝賴清德的接待及他為強化台美關係所做的努力，十分期待他上任後的領導作為，他也感謝恭喜副總統當選下一任總統、期待接下來的討論交流。
 

▲賴清德接見「美國聯邦眾議院軍事委員會『情報暨特種作戰』小組主席柏格曼(Jack Bergman)所率跨黨派議員訪問團」。（圖／總統府提供）
▲賴清德接見「美國聯邦眾議院軍事委員會『情報暨特種作戰』小組主席柏格曼(Jack Bergman)所率跨黨派議員訪問團」。（圖／總統府提供）

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