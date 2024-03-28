逐高利而居！ 國人數位存款戶近2千萬 但2原因成長有趨緩
國人逐高利而居，由於銀行數位帳戶存款利率動輒4%以上，吸引國人開戶，金管會今（28）日公布最新統計，截至去（2023）年底，全台線上數位存款開戶數已超過1968萬戶，但季增90.9萬戶，季成長4.8%創下新低，銀行局分析有兩大原因，除行銷推廣及優惠減少，民眾開戶意願降低，還有比較基期墊高。
記者顏真真／台北報導
金管會統計，截至112年12月底止，已有36家本國銀行開辦線上申請數位存款開戶業務，總開立戶數約1968.6萬戶，較前一季約增加90.9萬戶，成長率為4.8%，其中純網銀開立戶數約227.6萬戶，較前一季約增加9.8萬戶，成長率為4.5%。
數位存款帳戶依身分驗證方式不同分為3類帳戶，其中第3類帳戶包括他行存款或信用卡客戶、或既有的自行信用卡客戶於線上開立的最多，約1058.5萬戶，其中純網銀有218.4萬戶；其次為第2類帳戶，即已開立自行存款帳戶的既有客戶於線上加開的帳戶 ，約532.4萬戶；第1類帳戶、即透過自然人憑證等於線上開立的帳戶，開戶數約377.8萬戶，其中純網銀9.2萬戶。
不過，金管會也表示，從最新統計也可以發現，數位存款開戶數的季增和年增幅都趨緩，分析可能有2個原因，一是除了推廣及優惠活動變少，還有就是數存帳戶過往大幅增加，因此，成長率逐漸變緩。