寶林茶室食安風暴延燒！百貨無奈喊：想不透 已成立食安小組把關
信義區遠百A13「寶林茶室」餐廳，爆出食安風暴，目前已累計2個案死亡，又傳出「保險過期」等爭議，讓消費者人心惶惶。對此，不具名百貨從業人員無奈表示，百貨每天都會施行清潔消毒，發生這種事是真的滿不可思議、想不透。據了解，也早有百貨在2017年就成立食安小組，日常不定期自我檢測，確保基本的餐飲清潔，要求餐飲業者保險投保不能有空窗期。
記者鍾怡婷/綜合報導
不具名百貨業者透露，餐廳使用的肉品進貨都有政府檢視，蔬菜也會有試劑檢驗，每個月除了有抽樣檢查外，節日也會特別檢驗粽子、月餅等季節性熱門商品，但也不可能每天檢驗，上游的人也要把關供應商；百貨每天開店、閉店前會有固定的清潔消毒，發生這類疑似食物中毒的憾事，是真的滿不可思議、想不透。
據了解，早有知名百貨已在2017年成立食安小組，除了定期做自我檢測外，也委託外部合作，不定時抽查餐廳食安。透過食安小組團隊整合客人、廠商，確保食安問題統一發布、立即解決。例如先前蘇丹紅事件，當消息傳出後，會立刻對廠商進行盤查，有問題商品立即下架。
該百貨也強調，目前館內餐飲品牌皆由集團招商簽約，經過一套SOP審閱才會進駐商場，並且要求餐飲業者保險投保不能有空窗期，餐廳內的員工包括廚師，都會進行定期健康檢測來確保食安無慮。
而目前「寶林茶室」食安風暴持續擴大延燒，陸續通報新增個案，人數陸續增加至17例。新北市地檢署今（28）日上午對2名死者解剖，並指派司法警察分頭蒐證，包括查訪被害人、分店、進行監視錄影資料分析等，檢方也依黎姓負責人、王姓店長、胡姓廚師等3人涉犯《食安法》、過失致死等罪，諭令限制出境、出海。