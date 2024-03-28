NBA／「馬刺傳奇」Tony Parker要來台！4月27日將舉辦球迷見面會

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Tony Parker去年和Dirk Nowitzki、Dwyane Wade、Pau Gasol等退役球星，以及聖安東尼奧馬刺隊傳奇名帥Gregg Popovich於去年入選奈史密斯籃球名人堂。
當時，Tony Parker感性地表示，「這是一次令人難以置信的旅程，我從來沒有想過像我這樣的人能夠取得這樣的成就。所以希望所有孩子能繼續懷抱夢想。」而這樣正向且勵志的傳承，正是這次「國泰NBA國際高中邀請賽」活動所希望傳達的理念。
「國泰NBA國際高中邀請賽」將邀請台灣2所台灣名校松山高中、光復高中，參加的球員包括謝銘駿和林恩宇，還有松山林現惟；以及日本2所福岡第一高校、開志國際高校，展開「日本最強高校對決台灣最強高中生」。活動包括：NBA高中菁英選拔賽，NBA未來新星挑戰和NBA球隊培力計畫。
國泰也特別邀請NBA華盛頓巫師隊的助理教練David Vanterpoo一同到台灣，透過訓練、賽後檢討與影片分析幫助年輕球員成長。國泰金控策略溝通部協理施君蘭表示：「國泰金控秉持的理念，一直是『讓台灣接軌國際，讓世界看見台灣』，無論在體育、藝文或其他相關領域，我們很積極對接資源，不僅讓台灣民眾享有好的體驗，也在其中展現自我。我們很期待，今年的賽事，不僅精彩好看，而且讓參與的青年校隊獲得很棒的啟發！」
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