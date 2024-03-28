波音高層換血！阿聯酋總裁建議「這類人」接棒 盼脫離品管危機
美國航空製造業巨頭波音（Boeing）在多起飛安事件的紛擾後，公司高層出現大洗牌，執行長凱爾洪（Dave Calhoun）更宣布年底前將離開這家陷入困境的公司。至於下一任接棒的執行長，阿聯酋航空總裁克拉克（Tim Clark）則建議應尋找具有工程師背景者作為人選，才有辦法率領公司脫離現在的品管危機。
國際中心楊智傑／綜合報導
波音公司面臨飛安事故頻傳、品管問題遭質疑，本週高層人事更因此出現異動，包含董事長凱爾納（Larry Kellner）、商用飛機部門總裁狄爾（Stan Deal）都傳將卸任。作為波音大客戶的阿聯酋航空，其公司總裁克拉克先前就曾警告「已看到波音的標準逐步下降」，他認為波音公司須確保新上任的執行長具備工程經驗，管理層應先優先專注於改進飛機的生產與設計。
《金融時報》指出，阿聯酋航空總裁克拉克認為，波音長期管理將財務業績至於工程品質卓越之上的治理失誤已經出錯，現在的董事會成員應該將改進飛機的工程設計作為優先考量，然而這次人事異動能否解決波音問題，「只有時間能證明」，但建議波音審慎思考。
不少航空分析師與波音前員工指出，波音管理層將工程師排除在外，唯一有工程背景的商用飛機部門總裁狄爾即將下台，克拉克認為機械師工會尋求在董事會成員當中有一席之地，盼能成為決策過程中的一部分，確保工廠的聲音能被高層聽見。
作為波音最大的客戶之一，阿聯酋航空去年11月訂購了95架用於長途飛行的波音777和787夢幻客機，價值高達520億美元。