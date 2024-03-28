《人工生殖法》草案拚上半年擬定！周志浩：絕不預設立場
衛福部國健署今（28）日就《人工生殖法》召開公聽會，但目前仍有不少團體擔憂，代理孕母恐侵害女性權利、導致女性商品化或工具化，也有民團呼籲儘速開放代理孕母或擴大人工生殖適用範圍。對此衛福部次長周志浩表示，上半年會盡力擬定《人工生殖法》草案並預告，但部方不會預設立場。
記者林志怡／台北報導
據現行《人工生殖法》規範，僅有「夫妻」可進行人工生殖，並須滿足其他附加條件，但各界對於修法呼聲不斷，國健署也持續研議修法草案，目前規劃囊括「單身女性」、「同性別伴侶」、「代理孕母」等，並力拚2024年年底送入行政院，今日舉辦第二場次的公聽會。
周志浩表示，這次公聽會不只團體可以報名，個人也可以發言，如果無法來現場，也可以在網站上表示意見，至於是否要舉行第三場公聽會，要看後續資料搜集的情形，如果論述點都一樣，就會進入專家討論並預告草案，但到時候還可以再提出看法。
此外，周志浩說，《人工生殖法》修法草案會盡力在上半年提出版本，並依法預告60天，之後才能送行政院、進行專家討論，並會顧及各方意見、力求周延，至於是否把代理孕母脫鉤討論、或以專法方式處理，「我們沒有立場」，一切循民主機制處理，衛福部做的就是把各種可能方案整理出來、盡可能做配套，看哪些要保留可以先做。