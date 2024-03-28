食安風暴釀2死假扣押竟沒用！法務局曝寶林茶室負債、無力償還

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連堂凱在會議結束後出面受訪，媒體問及會中寶林是否有說明為何未繳保單？連堂凱表示，就保險的部分，他們的理由是漏繳，說公司當時可能經過投資失敗，所以公司動盪、所以漏繳。
媒體追問，是否覺得他們有賠償能力？連堂凱說，公司在會議中有直接講出來，就是寶林目前的經濟狀況是屬於負債，消保官也有要求他們提供他們的資產負債表，所以到時候我們也會掌握相關的內容；此外，就案情的部分，寶林也表示，他們不清楚為什麼會發生這件事，可能最後還是要請檢調這邊來詳細調查。
至於寶林的態度，連堂凱說，不論是保險公司，或者是遠東或是寶林，針對這件事情最終的責任，因為現在沒有人可以肯定，所以也沒有人直接跳出來說，他們一定會負擔最後的賠償責任，所以其實這還是涉及到原因的問題，但消保官要確保的應該是基於消保相關的法令，比如說保險還有相關的調查，應該知道的東西，包含消費的紀錄，是這場會議的重點。
而有媒體關心，公司如果負債的話，被害者家屬申請假扣押，是不是可能什麼都扣不到？連堂凱說，假扣押的前提一定是寶林公司有資產可以作為這個賠償的基礎，所以這個案子其實可能最好的狀況還是在保險公司的保證的範圍內，這對消費者而言，或受害者而言，才是最有可能的保障。
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