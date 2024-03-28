更新／寶林食物中毒釀2死！新北再增3例自行通報　累積達17人不適

食安風暴釀2死假扣押竟沒用！法務局曝寶林茶室負債、無力償還

▲法務局長連堂凱說明寶林指出漏繳保險的原因。（圖／記者嚴俊強攝，2024.03.28）
▲法務局長連堂凱說明寶林指出漏繳保險的原因。（圖／記者嚴俊強攝，2024.03.28）

記者邱新博／台北報導

北市信義遠百A13素食餐廳「寶林茶室」疑爆發大規模食物中毒，已經有2死、4重症，台北市法務局今（28）日下午進行調查會議，會中邀請寶林茶室創辦人、負責人到現場說明。法務局長連堂凱會後轉述，寶林表示，沒繳保單的原因是漏繳，因為公司當時可能經過投資失敗，所以公司動盪、所以漏繳；另外，由於寶林目前處於負債狀況，在法理上做假扣押是無效的。

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法務局的調查會議今日下午5時舉行，在會議開始前，寶林的相關人員出席的意願非常反覆，但最後仍有出席，創辦人黎仿軒要步入會議現場時一語不發，而後續媒體拍到陳姓負責人也與會，會後離場時面對媒體質問全程遮臉低頭不說話，但黎被問及要不要道歉時，則用力點頭。

連堂凱在會議結束後出面受訪，媒體問及會中寶林是否有說明為何未繳保單？連堂凱表示，就保險的部分，他們的理由是漏繳，說公司當時可能經過投資失敗，所以公司動盪、所以漏繳。

媒體追問，是否覺得他們有賠償能力？連堂凱說，公司在會議中有直接講出來，就是寶林目前的經濟狀況是屬於負債，消保官也有要求他們提供他們的資產負債表，所以到時候我們也會掌握相關的內容；此外，就案情的部分，寶林也表示，他們不清楚為什麼會發生這件事，可能最後還是要請檢調這邊來詳細調查。

至於寶林的態度，連堂凱說，不論是保險公司，或者是遠東或是寶林，針對這件事情最終的責任，因為現在沒有人可以肯定，所以也沒有人直接跳出來說，他們一定會負擔最後的賠償責任，所以其實這還是涉及到原因的問題，但消保官要確保的應該是基於消保相關的法令，比如說保險還有相關的調查，應該知道的東西，包含消費的紀錄，是這場會議的重點。

而有媒體關心，公司如果負債的話，被害者家屬申請假扣押，是不是可能什麼都扣不到？連堂凱說，假扣押的前提一定是寶林公司有資產可以作為這個賠償的基礎，所以這個案子其實可能最好的狀況還是在保險公司的保證的範圍內，這對消費者而言，或受害者而言，才是最有可能的保障。

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