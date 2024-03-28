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緯創林憲銘獲頒陽明交大名譽博士　分享人生價值觀「外圓內方」

▲緯創董事長林憲銘獲頒陽明交大名譽博士，分享人生價值觀「外圓內方」，行事可以圓融，但心中要有主見良知。（圖／陽明交大提供）
▲緯創董事長林憲銘獲頒陽明交大名譽博士，分享人生價值觀「外圓內方」，行事可以圓融，但心中要有主見良知。（圖／陽明交大提供）

記者許家禎／台北報導

國立陽明交通大學於今（28）日頒發名譽博士學位予緯創資通董事長林憲銘，表彰林對高科技產業及社會帶來的重要貢獻。林憲銘與現場師生分享他的人生價值觀「外圓內方」：行事可以圓融，但心中要有主見良知。最後他以英文歌YOU RAISE ME UP這首歌的歌詞「You raise me up to more than I can be」畫下完美句點。

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國立陽明交通大學於今日頒發名譽博士學位予緯創資通董事長林憲銘，頒授典禮由陽明交大校長林奇宏宣讀表彰辭並進行撥穗儀式，宏碁創辦人施振榮也親臨會場表達恭賀之意。

林憲銘先生畢業於交大計算與控制工程學系，並於1996年榮獲傑出校友。林憲銘1979年加入宏碁，1998年升任宏碁電腦集團總經理。2001年創立專注製造、研發及服務的緯創資通。

如今緯創資通已是一家世界級資訊及通訊產業領導廠商，全球員工逾6萬5千名，曾8年獲得《財星》（Fortune）全球500大企業榮譽；2018年榮獲湯森路透（Thomson Reuters）全球科技百強（Top 100 Global Technology Leaders）；同時也連續15年獲得富比士（Forbes）全球2,000大企業。集團旗下包括啟碁科技、緯穎科技與緯創軟體，都是資訊科技界的佼佼者。

憑藉著產品開發經驗，緯創在林憲銘先生引領下走向國際，贏得市場信賴。其領導風範也使其個人獲選HBR 台灣企業領袖100強（Taiwan Top 100 Best-Performing Business Leaders）等眾多企業家殊榮，並於2020年獲得工業技術研究院院士的肯定。

此外，他也致力推動永續經營及企業社會責任，緯創資通連續14年榮獲天下雜誌「永續公民獎」；也在2022及2023年入選標普全球永續年鑑，並在2023年獲得產業排名前5%以及產業最佳進步兩項殊榮，成為世界永續領導企業的標竿。

施振榮董事長表示，林憲銘是宏碁的共同創辦人之一，1992年宏碁啟動再造，所提出的企業競爭戰略「微笑曲線」就是由林憲銘所命名。施振榮分享林博士除了在企業經營方面的成就，也不為人知的投入公益並回饋學校。

林憲銘致詞時表示，典禮現場看到自小一同長大的朋友、高中、大學同學，以及一路支持及幫助他企業經營的好朋友，和宏碁的老同事，心中充滿無比感恩。他也向現場師生分享他的人生價值觀「外圓內方」-行事可以圓融，但心中要有主見良知。最後他以「誠懇、熱忱、謙虛、利他」，以及YOU RAISE ME UP這首歌的歌詞「You raise me up to more than I can be」，為致詞作為最後的總結。


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