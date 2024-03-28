緯創林憲銘獲頒陽明交大名譽博士　分享人生價值觀「外圓內方」

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林憲銘先生畢業於交大計算與控制工程學系，並於1996年榮獲傑出校友。林憲銘1979年加入宏碁，1998年升任宏碁電腦集團總經理。2001年創立專注製造、研發及服務的緯創資通。
如今緯創資通已是一家世界級資訊及通訊產業領導廠商，全球員工逾6萬5千名，曾8年獲得《財星》（Fortune）全球500大企業榮譽；2018年榮獲湯森路透（Thomson Reuters）全球科技百強（Top 100 Global Technology Leaders）；同時也連續15年獲得富比士（Forbes）全球2,000大企業。集團旗下包括啟碁科技、緯穎科技與緯創軟體，都是資訊科技界的佼佼者。
憑藉著產品開發經驗，緯創在林憲銘先生引領下走向國際，贏得市場信賴。其領導風範也使其個人獲選HBR 台灣企業領袖100強（Taiwan Top 100 Best-Performing Business Leaders）等眾多企業家殊榮，並於2020年獲得工業技術研究院院士的肯定。
此外，他也致力推動永續經營及企業社會責任，緯創資通連續14年榮獲天下雜誌「永續公民獎」；也在2022及2023年入選標普全球永續年鑑，並在2023年獲得產業排名前5%以及產業最佳進步兩項殊榮，成為世界永續領導企業的標竿。
施振榮董事長表示，林憲銘是宏碁的共同創辦人之一，1992年宏碁啟動再造，所提出的企業競爭戰略「微笑曲線」就是由林憲銘所命名。施振榮分享林博士除了在企業經營方面的成就，也不為人知的投入公益並回饋學校。
林憲銘致詞時表示，典禮現場看到自小一同長大的朋友、高中、大學同學，以及一路支持及幫助他企業經營的好朋友，和宏碁的老同事，心中充滿無比感恩。他也向現場師生分享他的人生價值觀「外圓內方」-行事可以圓融，但心中要有主見良知。最後他以「誠懇、熱忱、謙虛、利他」，以及YOU RAISE ME UP這首歌的歌詞「You raise me up to more than I can be」，為致詞作為最後的總結。