蠟筆小新路跑7月登場！早鳥報名搶抽可愛收納箱、再送超萌物資包

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蠟筆小新路跑報名資訊
2024 蠟筆小新 FUN RUN-新北場
日期：2024/7/14
地點：新北市大都會公園（3.5KM）
2024 蠟筆小新 FUN RUN-桃園場
日期：2024/7/28
地點：桃園陽光劇場（3KM）
2024 蠟筆小新 FUN RUN-台中場
日期：2024/7/7
地點：台中中央球場（3.5KM）
2024 蠟筆小新 FUN RUN-高雄場
日期：2024/7/21
地點：高雄國家體育場（3KM）
早鳥抽300組「貪吃小新摺疊箱」
只要在4月3日前搶先報名「2024蠟筆小新 FUN RUN」路跑，就可以免費抽300組「貪吃小新摺疊收納箱」，新北、桃園、台中、高雄４場次各抽300組，共1200組。
「2024 蠟筆小新 FUN RUN」報名物資包
「2024 蠟筆小新 FUN RUN」路跑報名組別分為「新之助選手組」、「動感Fun組」，前者報名費980元，而後者則為1,980元。
新之助選手組的物資包含「小新紀念上衣」、「新之助選手浴巾」、「新之助手機掛繩」、「新之助屁屁抱枕毯」，還有參賽相關的蠟筆小新造型號碼布、選手須知、完賽獎牌以及完賽證明。
而動感Fun組的物資則更為豐富，包含「動感小新上衣」、「地球保衛帽」、「超動感保冷提籃」、「皇家巧克比歡樂帳篷」，還有參賽相關的蠟筆小新造型號碼布、選手須知、完賽獎牌以及完賽證明。
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