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蠟筆小新路跑7月登場！早鳥報名搶抽可愛收納箱、再送超萌物資包

▲蠟筆小新路跑7月登場！早鳥報名搶抽可愛收納箱、再送超萌物資包。（圖／翻攝自全統運動報名網）
▲蠟筆小新路跑7月登場！早鳥報名搶抽可愛收納箱、再送超萌物資包。（圖／翻攝自全統運動報名網）

記者林之越/綜合報導

全球知名經典卡通《蠟筆小新》是陪伴台灣各代人的童年回憶，將在今年7月舉辦一場合「路跑、歡樂、動感」三大元素的路跑，分別在新北、桃園、台中、高雄4地舉行「2024 蠟筆小新 FUN RUN」，邀請粉絲們跟著小新一行人一起參加最歡樂的路跑。最重要的是，將提供超豐富的可愛物資包、動感小新完賽獎牌等周邊送給參賽者。

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「2024 蠟筆小新 FUN RUN」已開放搶先報名，路跑時間則分別在7/7台中中央球場、7/14新北大都會公園、7/21高雄國家體育場、7/28桃園陽光劇場接力開跑。此外，本次活動不單只有路跑，活動會場將充滿蠟筆小新主題賽道及舞台，沿途將有蠟筆小新的角色們為你加油打氣，並提供超級好拍的蠟筆小新拍照打卡區，讓粉絲們好拍好玩又能留下美好回憶。

蠟筆小新路跑報名資訊


2024 蠟筆小新 FUN RUN-新北場

日期：2024/7/14
地點：新北市大都會公園（3.5KM）

2024 蠟筆小新 FUN RUN-桃園場
日期：2024/7/28
地點：桃園陽光劇場（3KM）

2024 蠟筆小新 FUN RUN-台中場
日期：2024/7/7
地點：台中中央球場（3.5KM）


2024 蠟筆小新 FUN RUN-高雄場
日期：2024/7/21
地點：高雄國家體育場（3KM）


早鳥抽300組「貪吃小新摺疊箱」

▲只要在4月3日前搶先報名「2024蠟筆小新 FUN RUN」路跑，就可以免費抽300組「貪吃小新摺疊收納箱」。（圖／翻攝自全統運動報名網）
▲只要在4月3日前搶先報名「2024蠟筆小新 FUN RUN」路跑，就可以免費抽300組「貪吃小新摺疊收納箱」。（圖／翻攝自全統運動報名網）
只要在4月3日前搶先報名「2024蠟筆小新 FUN RUN」路跑，就可以免費抽300組「貪吃小新摺疊收納箱」，新北、桃園、台中、高雄４場次各抽300組，共1200組。

「2024 蠟筆小新 FUN RUN」報名物資包

「2024 蠟筆小新 FUN RUN」路跑報名組別分為「新之助選手組」、「動感Fun組」，前者報名費980元，而後者則為1,980元。

▲蠟筆小新路跑7月登場，圖為「新之助選手組」物資包。（圖／翻攝自全統運動報名網）
▲蠟筆小新路跑7月登場，圖為「新之助選手組」物資包。（圖／翻攝自全統運動報名網）
新之助選手組的物資包含「小新紀念上衣」、「新之助選手浴巾」、「新之助手機掛繩」、「新之助屁屁抱枕毯」，還有參賽相關的蠟筆小新造型號碼布、選手須知、完賽獎牌以及完賽證明。

▲蠟筆小新路跑7月登場，圖為「動感Fun組」物資包。（圖／翻攝自全統運動報名網）
▲蠟筆小新路跑7月登場，圖為「動感Fun組」物資包。（圖／翻攝自全統運動報名網）
而動感Fun組的物資則更為豐富，包含「動感小新上衣」、「地球保衛帽」、「超動感保冷提籃」、「皇家巧克比歡樂帳篷」，還有參賽相關的蠟筆小新造型號碼布、選手須知、完賽獎牌以及完賽證明。

▲蠟筆小新路跑7月登場，圖為完賽獎牌。（圖／翻攝自全統運動報名網）
▲蠟筆小新路跑7月登場，圖為完賽獎牌。（圖／翻攝自全統運動報名網）
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