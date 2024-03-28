漢神巨蛋商圈「浤圃」推超高27樓地標制震宅

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南台灣龍頭漢神百貨，在2023年本館與巨蛋總營業額達309.3億元，年增14.3%，更連續17年正成長，當中漢神巨蛋營收172.5億元、年增20.7%，穩居高雄百貨業績龍頭。此外，漢神集團將進駐富邦凹子底商場，並打造漢神高雄第3間百貨旗艦館，未來數十年，漢神巨蛋及大順路周邊將成為南台灣百貨核心重鎮。
看好漢神巨蛋周邊房市發展，浤圃機構推出「浤圃巨星」，社區距台積電廠區僅10分鐘車程，沿路還會經過近期傳出招商成功「左營高鐵科技之心公辦都更案」，社區北側、南側均享建設及重大投資等利多，此外，「浤圃巨星」至左營3鐵共站商圈僅5分鐘車程，地段極具獨特性。
「浤圃巨星」基地面績593.2坪，將打造地上27樓、地下6樓超高制震宅，規劃2至3房，21至41坪產品。基地位於左營區華夏路、至真路口，為北高雄商業發展核心，至漢神巨蛋、左營高鐵百貨及未來富邦商場開發案，車程均在5分鐘，優質地段搭配頂級建材配備，成為區段少見高CP值住宅。
社區採「日本住友GRAST制震」，另建物結構外審採320cm深之筏式基礎，厚達120公分連續壁，搭配與北市超級豪宅如陶朱隱園、信義聯勤等相同大信防水，頂樓採GRETEC格雷盾強效型建築防護層，另配置日本第一品牌YKK氣密窗、德國BWT倍世淨水、歐洲樂邁Lamett新石晶靜音降噪地板等，規劃出1棟靜音、淨氣、防水、制震好建築。
浤圃機構總經理蘇姿菁指出，從北高雄漢神巨蛋、中高雄高雄車站及大立百貨商圈，到南高雄亞洲新灣區等，浤圃機構近年來積極佈局市區精華地段都更危老，致力打造成為高雄都更危老第一品牌，沒有浮誇行銷手法，用心蓋好每棟建築是公司創立初衷，一棟好建築從細節規劃看見真工夫。