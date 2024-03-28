特企／2024台北國際插畫博覽會　4/3台北花博公園爭豔館盛大展開

我是廣告 請繼續往下閱讀
不變初衷 勇敢追夢
最初從海外展覽代理出身，具有三十多年展覽經驗之「開翔國際展覽公司」，組建一支對插畫充滿熱情的團隊，希望能集結信念、整合資源，以實際行動為插畫盡份心力，同時讓台灣插畫看見世界、走出國際，因而催生「Illustration Taipei台北國際插畫博覽會」之舉辦。
為回應創作者們熱烈支持，本屆選定「台北花博公園爭豔館」，提供更多展覽空間與數量外，同時保持動線之流暢規劃，希冀帶給觀者更好觀展之空間，讓每件作品、每處心思溫暖而直接的傳遞至觀者心中。
展會期間，主舞台區將會開放創作者上台分享創作歷程與創意展演，活動內容橫跨國際、有趣多元，4/3將安排韓國知名圖像創作者品牌分享，同時也會舉辦多場簽名會，如於4/5~6陸續登台的鹿人(台灣)、蘋果妹(日本)與NOMA(韓國)…等各國高人氣創作者。讓民眾有機會與欣賞的作家交流互動，留下難忘回憶。
發掘人才 邁向國際
為構築更好的平台與機會，此次博覽會期間，特舉辦【我的推薦歌單-插畫獎】、【征韓代表團】以及【香港插畫節 ILLUSMONTAGE畫刊掠版行動】…等活動，透過公開徵件與評選機制，讓台灣創作者有機會公開發表自身創作，也有機會爭取至韓國展覽或於香港畫刊上露出。透過不同方式爭取更多跨界合作，展會主辦望能以實際行動展現支持插畫創作，以及推廣創作風氣之宗旨，在此，傳唱的不再只是色彩旋律，更是創作者超越自我的極致吶喊。
我的主打歌
「我的主打歌」為此屆展會的主旋律，低聲清鳴能療癒人心，高聲齊唱賦予勇氣能量，插畫創作迷人之處在於其能以各種不同的形態陪伴在你我生活之中，亦如同展會Logo，一雙發光大眼睛，因靈感乍現而閃耀，圓型眼睛取自 Illustration 的「O」， 並以「ill」作為俏皮的睫毛。透過文字與圖像連結的標誌設計，展現深耕產業的精神，也邀請同樣有著熱情靈魂的你，一同進場感受創作者們悠揚迴響的美妙旋律。
相關展覽資訊
展覽地點：台北花博公園爭豔館（台北市中山區玉門街1號）
展覽時間：2024年4月3日~4月7日（4/3僅開放貴賓及專業買家入場）
官方網站：https://www.illustrationtaipei.com/