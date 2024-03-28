台鋼啦啦隊「輔大女神一粒」太香了！起底是超強學霸　球迷改追她

桌球／鄭怡靜直落三晉級16強！下一輪可能將對戰世界第二王曼昱

▲鄭怡靜WTT仁川冠軍賽首輪直落三擊敗南韓新星金娜英，挺進16強。（圖/取自WTT官網）
▲鄭怡靜WTT仁川冠軍賽首輪直落三擊敗南韓新星金娜英，挺進16強。（圖/取自WTT官網）

記者陳云茹/綜合報導

台灣「桌球一姊」鄭怡靜在WTT仁川冠軍賽，首輪對上地主南韓18歲新星金娜英，以13:11、11:9、11:8直落三取得勝利，下一戰極有可能對上目前世界排名第2名的中國好手王曼昱。

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此次是鄭怡靜生涯首度交手金娜英，開賽就連丟四球，甚至一度處於4:9落後，但後來居上狂追6分，雙方互相化解局點，但最終鄭怡靜仍以13:11拿下第一局。

第二局鄭怡靜率先展開攻勢，雖一度被追至10:9，但靠著一顆幸運擦邊球順利以11:9拿下。第三局鄭怡靜丟掉2球後打出一波超狂10:1攻勢，率先取得賽點，雖遭金娜英連續化解五個賽末點，逼得她喊出暫停，但她在暫停後回穩，11:8拿下勝利，晉級16強。

▲鄭怡靜在WTT果阿球星挑戰賽金牌戰中擊敗米特蘭（Mittelham Nina)拿下冠軍。
▲鄭怡靜在WTT果阿球星挑戰賽金牌戰中擊敗米特蘭（Mittelham Nina)拿下冠軍。
鄭怡靜目前世界排名第11名，下一輪將對戰王曼昱及米特蘭（Mittelham Nina)對戰組合中的勝方，王曼昱目前世界排名第2名，才剛在三月中旬拿下新加坡大滿貫賽單打及女雙冠軍，近況正好。

鄭怡靜與王曼昱過去曾有過兩次交手，尚未從王曼昱手中取得勝利，最近一次交手是在今年一月杜哈球星挑戰賽16強賽事中1:3吞敗。

鄭怡靜與米特蘭過去則有三次交手，分別是在2016年瑞典公開賽、2019年WTT布達佩斯冠軍賽及2023年果阿球星挑戰賽，三次她都成功帶走勝利，值得一提的是果阿球星挑戰賽，兩人是在金牌戰中交手，鄭怡靜奪勝後也拿下生涯首座球星挑戰賽單打冠軍。

▲莊智淵仁川冠軍賽首輪0:3輸給日本好手張本智和。
▲莊智淵仁川冠軍賽首輪0:3輸給日本好手張本智和。
男子單打部分除了林昀儒率先直落三擊敗丹麥葛洛斯(Jonathan Groth)晉級16強外，「桌球教父」莊智淵對戰日本王牌張本智和0:3吞敗，高承睿則1:3輸給法國「眼鏡哥」Alexis LEBRUN，皆在仁川冠軍賽一輪遊，台灣男子選手僅剩林昀儒一人晉級。

▲高承睿仁川冠軍賽首輪遭遇法國新星眼鏡哥Alexis LEBRUN，1:3吞敗。（圖/取自WTT官網）
▲高承睿仁川冠軍賽首輪遭遇法國新星眼鏡哥Alexis LEBRUN，1:3吞敗。（圖/取自WTT官網）

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