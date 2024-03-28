韓韶禧代言狂掉有救了！拿下國際品牌合約 穩當亞洲第一人
韓國女星韓韶禧認愛柳俊烈，因在IG上曬出「小狗拿刀」的照片與前輩惠利隔空交火，疑似介入柳俊烈與惠利的感情，使得她的公眾形象受重創，因此一口氣失去韓國2個本土廣告代言，聲勢似乎跌入谷底。不過今（28）日傳出韓韶禧已接下知名家電品牌SHARK的全球代言人，同時也是亞洲第一人，即便丟了2個本土代言也絲毫沒有減低她的影響力。
記者張一笙／綜合報導
據《OSEN》報導，韓韶禧與家電品牌SHARK已經簽下美容家電的全球代言合約，品牌方也希望藉助韓韶禧的影響力來拓展亞洲市場。韓韶禧所屬經紀公司「9ato娛樂」也證實了這一個消息，並且透露目前還有很多廣告邀約，暗示韓韶禧仍十分具有影響力。
在韓韶禧與柳俊烈的「換乘戀愛風波」爆發後，韓韶禧接連失去韓國「NH農協銀行」以及韓國燒酒品牌「初飲初樂」的代言，儘管事後韓韶禧與柳俊烈都出面澄清交往時間並沒有重疊，惠利也發聲道歉，網路上還是吵成一片。
然而，有業界人士透露，韓韶禧在Netflix上有《以吾之名》、《京城怪物》等作品，早已透過串流平台將自己的名聲傳播至全球，因此完全不用擔心歐美地區沒人認識她。同時，《京城怪物》接下來也將推出第2季，因此SHARK也是看上這一點找上韓韶禧合作，並且看好她的魅力能在全球發威。
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