影／爆紅！葉保弟何許人也 看完「一粒魔性應援舞」秒懂在紅什麼
25歲台鋼雄鷹外野手葉保弟近期憑藉超洗腦應援曲，加上啦啦隊 Wing Stars成員「一粒」的舞蹈加成，在網路上迅速爆紅，一躍成為人盡皆知的球員，然而他的職棒生涯卻沒有那麼順遂。
實習記者掌聿嘉／綜合報導
葉保弟畢業於義守大學，沒有棒球名校的光環加持，大學時球隊解散成為流浪球員，投身前（2022）年中職選秀會卻慘遭落選，因緣際會下接到台鋼雄鷹訓練員的邀約，在球隊擔任餵球、撿球和搬球具的職務。跟著球隊訓練、比賽，漸漸地被教練看到，而後正式簽約成為自主培訓的球員，在四個月內就轉為正式球員。
去年（2023）經歷了完整的二軍賽季，出賽76場，累積275打數、75支安打，打擊率0.273，打席次數僅低於狀元曾子佑，可見其在球隊中扮演重要一職。從邊陲球員到球隊重點戰力，葉保弟一路走來沒有放棄職棒夢，把握每個機會，用努力彌補自身能力的不足。
受到「一粒旋風」的影響，葉保弟的應援曲也在網路上迅速竄紅，連帶打響葉保弟的知名度。 Wing Stars成員「一粒」憑藉超仙外表，加上絲滑舞蹈，迅速成為近期中職討論焦點之一。相信不管是球員葉保弟，還是啦啦隊一粒都將在今年賽季大放異彩。
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