日本地價創33年最大漲幅！台積電周圍地段居冠 年輕家庭搬離東京
台積電日本廠在熊本風光開幕，周圍商業用地價格也出現漲幅，根據日本國土交通省公布最新數據，日本整體地價一連三年持續上漲，創下33年來最大漲幅，包含台積電、Rapidus等半導體廠商設廠處更是成為投資客的搶手地段。
國際中心楊智傑／綜合報導
日本國土交通省週二（26）公布今年日本地價數據，各類土地平均地價比2023年上漲2.3%，這也是過去33年來首度成長超過2%，包含東京、大阪和名古屋3大都市圈，住宅區地價平均漲幅更達2.8%。《日經亞洲》報導指出，目前土地市價仍低於經濟泡沫時代的高點，住宅用地平均地價約是1991年住宅用地的40％，商業用地則約為30％。
都市圈以東京市中心漲幅最高，商業用地地價漲7%，大阪與名古屋的市區地價則分別上漲5.1%、4.3%，大都會以外的地點也因投資帶動地價，例如受惠於台積電駐廠建設，鄰近大津町的商業用地價格大漲33.2%，創下全日本最大漲幅，日本半導體廠商Rapidus的設廠規劃同樣帶動北海道千歳市的3個地段漲幅躋身前10名。
不過地價漲也讓房價跟著上升，不少年輕小家庭因為市區住宅價格難以負擔，因此選擇從東京市中心搬往千葉、神奈川等郊區居住。日本政府統計顯示，過去1年有超過1萬7千人離開東京，改搬到房價更便宜的神奈川、埼玉或千葉等地，但在日本央行決定結束負利率後，年輕的育兒世代房貸負擔料將更加沈重。