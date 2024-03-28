Wembanyama「菜鳥年」發光！Tony Parker鼓勵：很有望拿年度新秀
聖安東尼奧馬刺狀元新星Victor Wembanyama，在生涯首個NBA賽季已經能取得20.7分10.3籃板3.6助攻3.5阻攻的全面數據，而Wembanyama的前輩——馬刺傳奇球員「法國跑車」Tony Parker也對他讚不絕口，直言他很有機會拿下年度最佳新秀，並且在「波總」Gregg Popovich的指導下，Wembanyama將有機會成為NBA史上最偉大的球員之一。
記者黃建霖/臺北報導
Parker是馬刺隊史最偉大的球星之一，在此拿下冠4座總冠軍。Wembanyama不僅是他在此的小老弟，也是Parker在法國國家隊的後備。對於後者在NBA發光，Parker鼓勵道：「我為他感到開心，他已經在NBA找到了他的節奏。是的，我除了認為他有機會拿下年度新人之外，我還認為他有機會透過努力打拚，成為史上最出色的球員之一。」 ▲聖安東尼奧馬刺總教練Gregg Popovich和傳奇球星「法國跑車」Tony Parker師徒情，在NBA留下佳話。（圖／美聯社／達志影像）。（圖／美聯社／達志影像）
Parker也說，自己當年很幸運，有Gregg Popovich這樣的傳奇教頭執教自己，而對於Wembanyama來說也是如此，他相信這位球星在波總的幫助下，一定能成長茁壯。
Parker將在4月26日抵台參加「國泰NBA國際高中邀請賽」活動記者會，並預計將於4月27日在松山高中舉辦球迷見面會。他說這是自己第一次來到台灣，真的超級興奮，「我已經等不及了，聽說這邊的食物很好吃，迫不及待要和大家見面。」Parker也感謝國泰金控和NBA邀請，他說自己像要台灣球迷們好好見個面，「現在也是我該回饋的時候，幫助下一代的球員，籃球是全世界的共通語言，世界各地都有很多優秀選手。」
關於這次的「國泰NBA國際高中邀請賽」，Parker 認為相當有意義，因為他當年在高中時期，就是和許多出色的球員切磋，透過高水平的比賽得到突破的機會。他也建議台灣球員，夢想要做大一點，「夢想夠大你才會成為偉大的人，當你說出來別人沒有笑你時，代表這個夢想不夠大」。
2019年宣布退役之後，Parker一直享受自己的退休生活，他受訪時也表示自己現在非常開心，發展很多周邊的事業，「感謝老天眷顧，讓我球員生涯之後仍感到忙碌和愉快」。
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