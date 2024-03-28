雞排妹又輸給陳沂！揭手機號碼判刑3月定讞 還要再賠8萬
雞排妹被控違反個人資料保護法，在臉書上公開網紅陳沂的手機號碼，造成陳沂被上百通不明來電騷擾，導致她憤而提告。一審、二審雞排妹皆敗訴，三審最高法院駁回上訴，雞排妹被判刑3月確定。陳沂也對雞排妹提起民事訴訟，求償100萬元，台北地院審結，今（28日）判雞排妹賠償8萬，可上訴。
記者孫唯容／綜合報導
2021年5月9日凌晨，陳沂與雞排妹直播、互嗆2小時，被吃瓜網友戲稱「三斤雞排大戰」，雞排妹不甘被陳沂在直播中唸出私人手機門號全碼，也要公布陳沂門號反擊，但僅唸出前4碼，陳沂隨後尖叫打斷，後續雞排妹在粉專PO文，第一篇公開陳沂手機門號前4碼，第二篇則發文寫道「我猜想她現在的氣場會是這色吧」等語，並拿出與陳沂手機門號末6碼相同數字的咖啡色號卡，使得民眾能拼湊出陳沂私人門號。
雙方互告對方涉犯《個資法》，雞排妹部分，檢方認為雞排妹先前就在臉書公布自己門號，據此將陳沂不起訴確定，而陳沂部分，雞排妹一審被判刑4月，二審認為陳沂先公布，雞排妹才反擊報復，酌減改判雞排妹3月徒刑、得易科罰金9萬元，最高法院日前駁回上訴，已定讞。
陳沂也對雞排妹提起刑事附帶民事求償，強調手機號碼被公布後，不斷遭到網友騷擾，造成長達1年半時間在恐懼中生活，求償100萬元精神撫慰金。台北地方法院判決雞排妹要賠8萬元。可上訴。