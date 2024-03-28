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緯創林憲銘自爆大學差點畢不了業　勉勵同學跳脫舒適圈挑戰自己

▲國立陽明交通大學於今（28）日頒發名譽博士學位予緯創資通董事長林憲銘，林憲銘也與現場3位學生進行對談。（圖／陽明交大提供）
▲國立陽明交通大學於今（28）日頒發名譽博士學位予緯創資通董事長林憲銘，林憲銘也與現場3位學生進行對談。（圖／陽明交大提供）

記者許家禎／台北報導

國立陽明交通大學於今（28）日頒發名譽博士學位予緯創資通董事長林憲銘，林憲銘也與現場3位學生進行對談，談到人才培育說，雖然現在有AI可以解決少子化與缺工問題，但人才仍不足，希望政府能正視，這才是台灣能繼續在世界站穩位置的關鍵。而他也自爆大學差點畢不了業，但仍沒有放棄自己，勉勵同學們跳脫舒適圈、勇敢挑戰自己，並希望同學不要只會科技，也要有人文素養才能走得長遠。

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國立陽明交通大學於今日頒發名譽博士學位予緯創資通董事長林憲銘，頒授典禮由陽明交大校長林奇宏宣讀表彰辭並進行撥穗儀式，宏碁創辦人施振榮也親臨會場表達恭賀之意。頒授典禮後，林憲銘也特別與3位學生進行對談。談到人才培育的問題，尤其科技圈求才若渴，林憲銘表示，1970、1980電子產業起飛，有一批年輕人，不論是本土的還是國外回來的，有許多優秀的人才，而這些人才成為台灣的優勢。

林憲銘表示，過去那個時代，企業規模還不大，但這幾年少子化、企業規模變大，招募人才成為企業最大的課題，尤其企業全球化過程中，更需要人才多樣化。他說雖然現在可以透過AI協助人類工作，可稍微緩解人才不足的狀況，以更少的人來創造更高的價值，但即便如此，人才依舊不足。

林憲銘說，不只緯創，幾乎所有產業都有一樣的困擾，因此未來政府必須去思考人才多元化的管道，繼續讓產業站穩世界位置，才是台灣下一波能否持續有競爭力的關鍵。

提到AI，林憲銘說，緯創運氣不錯抓住了大咖的尾巴飛了一陣子，未來要持續努力，但他觀察到，企業如果無法用運AI，創造人的生產力價值，就很難應付科技的快速改變，也很容易失去競爭力。

因此，即便AI可能讓某些人失去工作，或面臨很大壓力，但林憲銘認為這些都正向的壓力，可以鼓勵靠AI提升來自己。他也提到，AI可能最大貢獻在於可以找到「未知的未知」得以改變世界，因此絕對不容小覷。

林憲銘指出，大家生活過得太好了，看看有戰爭的國家，他們人民是沒有沮喪的條件、韌性很強，要做什麼就去做了，他也拿他自己當例子自爆，大學成績很不好，如果沒有同學幫忙，差點畢不了業，之後也沒有放棄自己，當完兵後去工作，勉勵同學們走出舒適圈、勇敢接受挑戰。

有學生問到在校時要如何培養未來創業的能力？林憲銘指出，創業是一種與生俱來的DNA，首先要認清自己，個性真的很關鍵，可能要有一點點叛逆，像他自己年輕時從來沒有想過要進入公家機關，再來是了解自身是否有處理「人的問題」的能力，搞好人際關係的相處與情緒，可以多參加社團累積經驗，另外他希望同學們不要只是會科技，也要有人文素養，如此一來才能走得長遠。


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