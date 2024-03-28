緯創林憲銘自爆大學差點畢不了業　勉勵同學跳脫舒適圈挑戰自己

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林憲銘表示，過去那個時代，企業規模還不大，但這幾年少子化、企業規模變大，招募人才成為企業最大的課題，尤其企業全球化過程中，更需要人才多樣化。他說雖然現在可以透過AI協助人類工作，可稍微緩解人才不足的狀況，以更少的人來創造更高的價值，但即便如此，人才依舊不足。
林憲銘說，不只緯創，幾乎所有產業都有一樣的困擾，因此未來政府必須去思考人才多元化的管道，繼續讓產業站穩世界位置，才是台灣下一波能否持續有競爭力的關鍵。
提到AI，林憲銘說，緯創運氣不錯抓住了大咖的尾巴飛了一陣子，未來要持續努力，但他觀察到，企業如果無法用運AI，創造人的生產力價值，就很難應付科技的快速改變，也很容易失去競爭力。
因此，即便AI可能讓某些人失去工作，或面臨很大壓力，但林憲銘認為這些都正向的壓力，可以鼓勵靠AI提升來自己。他也提到，AI可能最大貢獻在於可以找到「未知的未知」得以改變世界，因此絕對不容小覷。
林憲銘指出，大家生活過得太好了，看看有戰爭的國家，他們人民是沒有沮喪的條件、韌性很強，要做什麼就去做了，他也拿他自己當例子自爆，大學成績很不好，如果沒有同學幫忙，差點畢不了業，之後也沒有放棄自己，當完兵後去工作，勉勵同學們走出舒適圈、勇敢接受挑戰。
有學生問到在校時要如何培養未來創業的能力？林憲銘指出，創業是一種與生俱來的DNA，首先要認清自己，個性真的很關鍵，可能要有一點點叛逆，像他自己年輕時從來沒有想過要進入公家機關，再來是了解自身是否有處理「人的問題」的能力，搞好人際關係的相處與情緒，可以多參加社團累積經驗，另外他希望同學們不要只是會科技，也要有人文素養，如此一來才能走得長遠。