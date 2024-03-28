獨家／「一粒」跳魔性應援舞成中職新女神　綽號來源竟跟母校有關

李多慧24秒預告片曝！上線30分鐘破4500次觀看　最後一幕性感瘋了

▲李多慧單曲〈HUSH〉24秒預告曝光，才上線30分鐘就已經突破4500次觀看數。（圖／翻攝李多慧YT）
▲李多慧單曲〈HUSH〉24秒預告曝光，才上線30分鐘就已經突破4500次觀看數。（圖／翻攝李多慧YT）

記者吳雨婕／綜合報導

南韓啦啦隊女神李多慧有著可愛外表，魔鬼身材，所以有著高人氣，一直以來都是外界關注的焦點，近期驚喜加盟味全龍啦啦隊，成為「小龍女」的一員。日前她更宣布即將以歌手身分推出單曲，讓粉絲開心不已，而在今（28）日稍早李多慧的官方YT上，發布了單曲〈HUSH〉24秒的MV預告，引起討論。

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李多慧的官方YT頻道於今天晚上7點多時上傳了李多慧的單曲MV〈HUSH〉24秒的預告，在預告中可以看到李多慧坐在紅色跑車裡，睜著一雙大眼對鏡頭放電；還有她穿著香檳色的禮服搭配銀色長靴走在街頭，周圍都是車子圍繞，就好像整條街都是她的伸展台，展現自信美；以及李多慧穿著粉色小可愛、短裙與高跟鞋，與5位女舞者熱舞，最後一秒時還有李多慧以氣音喊出「HUSH」的性感聲音，讓影片才上線30分鐘，就超過4500次的觀看數。

▲李多慧單曲〈HUSH〉24秒預告曝光。（圖／翻攝李多慧YT）
▲▼李多慧單曲〈HUSH〉24秒預告曝光。（圖／翻攝李多慧YT）
▲李多慧單曲〈HUSH〉24秒預告曝光。（圖／翻攝李多慧YT）
 
李多慧預計將在本月30日推出首張個人專輯，近日積極上許多節目打歌，還登上38萬人的直播節目上唱跳單曲〈HUSH〉，許多粉絲的訝異她在一年內歌唱實力進步神速，直播結束後，李多慧則是在IG上傳多張美照，並預告專輯會在台灣時間3月30日的早上11點上線。





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