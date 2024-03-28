人氣名店「PIERRE HERMÉ」進軍台中！開幕地點、時間　還有內用區

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並且新光三越4月2日起開跑《超級購物節》，會員獨享全館單筆滿3,000元送3,000點、首八日名品單筆滿1萬送5,000點，獨享好康再加碼！化妝品區滿額贈－單筆滿1萬再加贈5,000點skm points，新光三越聯名卡加碼首八日天天單筆刷3,000贈1,500點、11大指定銀行單筆刷3,000贈1,000點！
最強商品陣容，包括：聯手ESTEE LAUDER、LANCOME、LA MER、DIOR、KIEHL’S等重量級美妝品牌，推出必搶16大新品、16大超級品牌日5折起明星夯品天天登場、買5大美妝品牌指定組合加贈最高3,000點skm points、以及5折起的百萬明星特惠組。
百貨會員的skm points，不但可以折抵消費，還可以扣300點起兌換市價1折起的日清菜籽油、P&G洗衣球等好物、扣500點兌換SHU UEMURA、GUERLAIN等9大美妝夯品；還有世界級攝影藝術家「蜷川實花3D裸視影像」，在DIAMOND TOWERS全球首映。
同時，SOGO台北店母親節檔期4月2日開跑，因應民眾出國潮正熱，美妝銷量略降的情況下，業者祭出化妝品區單筆5000元送500，最優惠的就是搶購指定特惠組，滿額就加贈10%禮券/電子商品券，最高回饋高達20%。業者也透露，目前SOGO台北店熱銷TOP3，分別為化妝品佔25%、精品10％至15％、黃金10％，預估今年母親節對比去年同期營業額可帶來10％成長。