曾之喬4年婚享受「1個人浪漫」 分居辰亦儒認了：他出差比例很高
藝人曾之喬與男團「飛輪海」成員辰亦儒結婚4年聚少離多，各自住在中國大陸跟台灣兩地，對遠距離婚姻悠然自得的曾之喬，透露自己很享受一個人的旅行，日前她出席美國品牌在新加坡舉辦的晚宴，提到自己雖然已是人妻，依然覺得一個人旅行是最浪漫的事，「人生就是應該這樣去做自己真正想做的事，不需要有罪惡感、不用覺得奢侈。」
記者羅凌筠／綜合報導
喜歡一個人旅行，但兩個人旅行還是有不同的樂趣吧？曾之喬說：「有啊！光是有人幫忙拍照這件事就很棒，一個人旅行最難的就是拍照，還有吃飯點餐。」所以這次她也幫老公辰亦儒相中了一款行李箱：「我今天拖的這款銀色就很適合他，因為他出差的比例也很高，我覺得行李箱耐撞耐磨很堅固，輪子滑順好推這很重要，這款俐落簡約而且耐撞，我自己也很喜歡，覺得好看又很酷。」
曾之喬坦言，她不是個收納高手，所以不會幫另一半打包行李，笑說：「我通常是那個需要被幫忙打包的那一個，我不擅長整理。」但她有幾個祕訣可以分享，首先是準備非常多小包包，「如果我不放很多的小袋子，打開行李箱一定會炸掉。」
其次是出國前列清單，分成長途旅行清單，短程旅行清單，並且帶一些儀式感小物或是藥品、化妝保養品增加安全感；最後是熟背口訣，曾之喬說：「一個人出去最怕的就是重要物品不見，所以我都會背口訣，譬如鑰匙在左邊口袋，皮包在右邊口袋，就是每一個東西都要有一個固定的地方，不能隨性亂換，因為不見的話真的完蛋。」
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