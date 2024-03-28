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共享機車全新第二代車款WeMo Fly登陸高雄　加碼推三大優惠

▲首波WeMo Fly 400台於高雄正式亮相，BOOM!怪物星人共享品牌大使，現身活動現場偕同百位用戶參與新車落地啟動儀式。（圖／記者陳美嘉攝，2024.03.28）
▲首波WeMo Fly 400台於高雄正式亮相，BOOM!怪物星人共享品牌大使，現身活動現場偕同百位用戶參與新車落地啟動儀式。（圖／記者陳美嘉攝，2024.03.28）

記者陳美嘉／高雄報導

亞洲最大共享機車WeMo Scooter全新第二代車款WeMo Fly，於今(28)日於高雄正式亮相，更邀請超人氣全創作女團 BOOM!怪物星人擔任 2024年WeMo共享品牌大使，現身活動現場偕同百位用戶參與新車落地啟動儀式。

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首波WeMo Fly 400台今日於高雄正式亮相，除了WeMo Fly新車之外，WeMo更同步加碼推出全新三大優惠，分別是「挑戰全台電車日租最低價$349」、「全新用戶加入即享 $666 騎乘優惠」、「並針對全台 WeMo Fly 車款全面免起步價，用戶享前6分鐘完全免費」。

全新第二代車款WeMo Fly正式在雙北及高雄落地，不只擁有超吸睛新穎外觀、更為業界最高續航力車款，搭配用戶可自行換電，更讓騎乘距離和體驗升級起飛。活動現場BOOM!怪物星人也表示，平時都是WeMo的愛用者，特別對WeMo車子的整潔度及有趣IP聯名的車子印象深刻，更指出這次推出的日租 $349 真的超級優惠。

▲除了WeMo Fly新車正式亮相之外，WeMo更同步加碼推出全新三大優惠。（圖／記者陳美嘉攝，2024.03.26）
▲除了WeMo Fly新車正式亮相之外，WeMo更同步加碼推出全新三大優惠。（圖／記者陳美嘉攝，2024.03.26）
WeMo Scooter 執行長劉于遜表示，透過 BOOM!怪物星人擔任正能量影響力的品牌大使，期待能夠吸引更多人關注和支持共享電動機車的使用，進而推動城市環保出行、永續的淨零碳排理念普及化。在這個 ReBorn 新起點上，WeMo Scooter期待與更多合作夥伴攜手，共同推動ESG讓城市可持續發展的近程，實現更廣泛的綠色出行願景，助力城市交通的智慧轉型，實現城市生活的美好與便捷。

此外，WeMo更在活動現場宣布，為了讓用戶瞭解並熟悉車輛換電體驗更加碼換電任務！WeMo Fly為全新可換電的車款，還提供換電獎勵，每次換電最高可獲得加碼$80獎勵，讓用戶體驗更長時間、高續航里程的電動共享機車樂趣。

這次WeMo除了推出全新三大優惠外，在WeMo Fly發表活動現場也提供精彩的體驗和福利，包含於SKM Park設置的體驗區，讓用戶可以親身感受WeMo Fly的出色騎乘性能和舒適體驗；同時還有專業技術人員現場解答用戶的疑問，確保用戶在使用 WeMo 的過程中享受到最佳的服務和保障。

WeMo 創辦人暨副董事長吳昕霈表示，這次WeMo 的全面升級除了軟硬體兼具外，同時也邀請了已經加入RE100(全球再生能源倡議)且積極倡導EV100(全球電動車倡議)的台灣大哥大及SKM Park一起合作WeMo Fly的出行減碳行動。重視綠能永續發展的iPASS一卡通，也與WeMo強強聯手於今日推出新戶加碼及騎乘券的抽獎活動，只要於 iPASS MONEY APP登錄即可參加。WeMo透過與各企業不同面向的結合，讓 ESG 透過運具在地落實，更能直接為城市帶來更便捷、環保的移動解決方案。

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