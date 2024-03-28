寶林茶室案檢出米酵菌酸！醫示警未來恐盛行：葉克膜也難逆轉

我是廣告 請繼續往下閱讀
昨日晚間姜冠宇說明，大家所討論的米酵菌酸Bongkrek acid，是發酵（過期）食材上滋生的一種伺機性病原體，所產生的「呼吸毒」，會讓全身細胞的粒線體失去作用，呼吸進去的氧氣都化成為能量，一路休克、多重器官衰竭（肝腎衰竭），接上呼吸器到上葉克膜都很難逆轉。
姜冠宇直言，這樣的毒素「沒有安全劑量」，也不是我們想像中的「腐敗食物」容易察覺，此毒素造成過往印尼有用餐後大量死亡案例，使得政府頒佈嚴格禁止使用發酵食材或做傳統發酵餅（Tempe bongkrek）的規定，中國也發生一家七口加上養的小狗也吃「濕米粉」，造成兩死和一犬喪命，被懷疑是此原因，在旅行上，東南亞當地釀造的酒精也曾被警告過。
姜冠宇表示，一般的食物中毒症狀可能會在人們吃完食物後立即出現，也可能要到幾天或幾週後才會出現，症狀包含感覺很累、頭暈、噁心或嘔吐、腹部疼痛、水性或血性腹瀉可能是水樣或血性、發燒，再多一點是脫水嚴重到超過5小時不需要排尿，或有神經學症狀肌肉痙攣、錯亂。
姜冠宇提醒，如果是證實是這毒素，台灣也是濕度很高的地方，要發酵不會難，代表這病原體， Burkholderia gladioli（椰毒假單胞菌，或稱唐菖蒲伯克氏菌），在台灣民間有可能未來會盛行，以後對食品的保存就要嚴格一些了。
更多「寶林茶室疑食物中毒案」相關新聞。