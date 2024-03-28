更新／寶林中毒案！死者解剖發現「米酵菌酸」　死亡率達30-100％

寶林茶室案檢出米酵菌酸！醫示警未來恐盛行：葉克膜也難逆轉

▲知名素食餐廳「寶林茶室」爆食物中毒，今（28）晚間衛福部急召開記者會，公布檢出米酵菌酸。（圖／取自寶林茶室臉書）
▲知名素食餐廳「寶林茶室」爆食物中毒，今（28）晚間衛福部急召開記者會，公布檢出米酵菌酸。（圖／取自寶林茶室臉書）

記者許若茵／台北報導

知名素食餐廳「寶林茶室」爆食物中毒，今（28）晚間衛福部急召開記者會，公布有檢體檢出米酵菌酸。北市聯醫整合醫學照護科醫師姜冠宇昨（27）日就指出，被大家懷疑的米酵菌酸是一種「呼吸毒」，裝上葉克膜都很難逆轉，若被證實正是本案元凶，未來恐怕會在台灣民間盛行。

我是廣告 請繼續往下閱讀
遠百信義A13知名素食餐廳寶林茶室食安疑雲持續擴大，衛福部次長王必勝晚間召開記者會說明，經台大法醫所檢驗，在解剖過程中，有檢體驗出米酵菌酸，與昨天專家會議方向一致。

昨日晚間姜冠宇說明，大家所討論的米酵菌酸Bongkrek acid，是發酵（過期）食材上滋生的一種伺機性病原體，所產生的「呼吸毒」，會讓全身細胞的粒線體失去作用，呼吸進去的氧氣都化成為能量，一路休克、多重器官衰竭（肝腎衰竭），接上呼吸器到上葉克膜都很難逆轉。

姜冠宇直言，這樣的毒素「沒有安全劑量」，也不是我們想像中的「腐敗食物」容易察覺，此毒素造成過往印尼有用餐後大量死亡案例，使得政府頒佈嚴格禁止使用發酵食材或做傳統發酵餅（Tempe bongkrek）的規定，中國也發生一家七口加上養的小狗也吃「濕米粉」，造成兩死和一犬喪命，被懷疑是此原因，在旅行上，東南亞當地釀造的酒精也曾被警告過。

姜冠宇表示，一般的食物中毒症狀可能會在人們吃完食物後立即出現，也可能要到幾天或幾週後才會出現，症狀包含感覺很累、頭暈、噁心或嘔吐、腹部疼痛、水性或血性腹瀉可能是水樣或血性、發燒，再多一點是脫水嚴重到超過5小時不需要排尿，或有神經學症狀肌肉痙攣、錯亂。

姜冠宇提醒，如果是證實是這毒素，台灣也是濕度很高的地方，要發酵不會難，代表這病原體， Burkholderia gladioli（椰毒假單胞菌，或稱唐菖蒲伯克氏菌），在台灣民間有可能未來會盛行，以後對食品的保存就要嚴格一些了。

更多「寶林茶室疑食物中毒案」相關新聞。

寶林茶室釀死！食物中毒何時該就醫？5症狀「拉肚子」看這頻率

外食族當心食物中毒！醫揭放越久越恐怖：7到60度都危險

米酵菌酸遭疑食物中毒元凶！毒物醫揭無解毒劑　恐一天內就發病

寶林茶室奪命！醫揭食物中毒不只炒飯症候群　2大關鍵快就醫

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞