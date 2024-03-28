寶林茶室死者驗出「米酵菌酸」！台灣首見 中毒死亡率30%至100%
遠百信義A13「寶林茶室」爆食物中毒案，累計18例通報，導致2人死亡、5人重症在加護病房搶救。法醫28日對2名死者解剖相驗，衛福部今晚8時30分緊急召開記者會說明，衛福部次長王必勝表示，其中1人檢體血液中驗出米酵菌酸，為台灣首見，死亡率30%至100%，十分嚴重。
記者黃韻文／綜合報導
王必勝指出，檢驗結果和27日專家會議方向吻合，檢方已經偵辦中，也會同步檢驗住院患者，但王必勝強調，這還不是最後結果，考量民眾擔憂才告知初步檢驗，最終結果仍須由檢察官判斷再一併發布。
台灣過去從沒驗出米酵菌酸，不過在國際上早已有案例。米酵菌酸之所以會有這麼強烈的毒性，台灣大學毒理學研究所教授姜至剛解釋，毒素會癱瘓細胞的發電廠「粒線體」，讓所有身體細胞瞬間失去能量，耗氧強大的器官會先受到損傷，在身體器官無法運作之下，出現器官衰竭、代謝性酸中毒。
由於身體無法代謝，導致腦部、心臟、肌肉癱瘓，患者身體早期無力、頭暈、腹痛、嘔吐之後，後續腸胃道黏膜受損，產生血便、低血壓，死亡率30%至100%。姜至剛提到，米酵菌酸中毒導致肝衰竭，以致病患到院前「OHCA」（心肺功能停止），可以在短短數小時、1天內發病死亡，相當嚴重。