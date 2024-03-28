遭寶林茶室事件波及 非常泰、塔塔加台中大遠百店停售河粉產品
台北市知名餐廳寶林茶室爆發食品中毒事件，台中市政府今日啟動聯合稽查，前往台中大遠百及新光三越百貨公司，針對供應粿條及河粉類的5家南洋餐飲業者進行查核，台中大遠百的非常泰及塔塔加泰式料理已暫時停售河粉產品；新光三越的瓦城及海記醬油雞，則有個人飲品未專區放置、人員未出示體檢報告等問題，皆已現場要求限期改善。
記者顏幸如／台中報導
寶林茶室餐廳的台中分店已於2022年歇業，台中市食安處昨天仍到現場了解，確認已無營業，目前尚無接獲相關食品中毒通報。食安處、法制局及經濟發展局今（28）日共同組成市府聯合稽查小組，對於提供河粉、粿條等南洋料理的百貨公司美食街及餐飲業者，包含非常泰、塔塔加、瓦城、PappaRich金爸爸、海記醬油雞飯等5家知名餐飲店家，特別針對粿條及河粉類等食材來源、保存覆蓋情形、產品責任保險投保、現場設備環境及人員衛生等項目稽查。
其中台中大遠百的非常泰、塔塔加泰式料理2家業者已停售河粉產品，食安處輔導現場人員及環境衛生項目；新光三越百貨公司的瓦城及海記醬油雞2家業者，有個人飲品未專區放置、人員未出示體檢報告等不符食品良好衛生規範準則的項目，已現場要求限期改善，後續複查若未完成改善，將依違反《食品安全衛生管理法》處6萬至2億元罰鍰。
食安處表示，食安處與台中市各大醫療院所，平時即建有24小時疑似食品中毒的通報機制，截至昨日尚無接獲相關通報，將持續留意。
食安處提醒民眾，粿條、河粉等米濕製品含水量高，常溫下極易使微生物繁殖，如保存不當易造成食品中毒發生，以乾河粉為例，拆封浸泡後充分軟化，就可瀝乾、冷藏備用，不可長時間放置於室溫而造成微生物孳生。烹調後食品如未能馬上食用，應冷藏於7°C以下或熱藏保存於60°C以上。