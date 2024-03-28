全台首見！寶林茶室案禍源是「米酵菌酸」 王必勝曝國際早有案例
素食餐廳「寶林茶室」接連爆出民眾用餐後食物中毒，其中2人因此死亡，今（28）日由法醫完成解剖後，衛福部次長王必勝主持臨時記者會對外說明，宣布其中一位死者檢體檢出米酵菌酸，成為全台首次米酵菌酸中毒事件；王必勝也提到，國際上早有米酵菌酸中毒死亡案件，包括印尼、莫三比克、中國等。
記者林志怡／台北報導
寶林茶室近期接連出現食物中毒個案，據衛福部疾管署最新統計，目前累計18人經醫院通報，其中2人死亡、5人加護病房搶救、1人一般病房治療、其餘10人返家休養中，另今日下午由台大法醫研究所對2名死者進行解剖，晚間衛福部緊急召開記者會說明「重大發現」、並由王必勝主持。
王必勝指出，經過今天午後的法醫解剖，確認其中一個檢體、死者的血液中確定驗出米酵菌酸，這也是全台首次出現米酵菌酸中毒事件，但國際上其實早有其他案例，如印尼曾在1895年首次報導與米酵菌酸中毒相關的死亡事件，原因在於食用tempebongkrek（一種發酵椰子漿製成的傳統食品）。
此外，王必勝，莫三比克在2015年也曾因飲用酒（酵玉米粉飲料），導致中毒案件，另中國2020年因食用酸湯子（玉米發酵食品），導致中毒事件。