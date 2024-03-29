超商即期品瘋搶！速食也有「吃雞6折珍食價」 拚全家、7-11時段
響應珍食愛地球，超商美食針對即期品、祭出划算折扣時段促銷後，引發民眾瘋搶！速食業者也跟上熱潮，呼應減少食物浪費。21世紀風味館正式宣布，啟動「21享珍食」優惠活動，在每天門市閉店前的黃金1小時內消費，可享香草烤半雞、香草烤雞腿、香脆炸雞等人氣商品「吃雞6折珍食價」，力拚7-11「65折i珍食」、全家「7折友善食光」，讓大家天天都能搶便宜。
記者蕭涵云/綜合報導
根據聯合國環境署（UNEP）研究報告顯示，全球每年浪費近10億噸食物。各界都十分正視此數據，紛紛響應珍食愛地球，目前台灣四大超商及全聯福利中心，都針對即期品有完整折扣時段規劃，提供有需要的民眾可以省一波荷包，也能有效促銷即期品，兩全其美。
不讓通路業者專美於前，速食業者也開跑跟進了，21世紀風味館正式宣布，即日起啟動「21享珍食」優惠活動，將於每天門市閉店前的「黃金1小時」，推出明星商品4種169元組合優惠，相當於吃雞「現打6折」促銷，包括香草烤半雞、香草烤雞腿、香脆炸雞等人氣商品通通買得到。
4款優惠價169元的指定組合有原價250元的「香草烤半雞」、原價240元的「香草烤雞腿 x 2」、原價258元的「香脆炸雞 x 2＋香草烤雞腿」，原價257元起的「香脆炸雞 x 3＋雞汁甜玉米」，雞汁甜玉米可能隨機更換雪豆腐布丁或溫蔬菜(小)；每款至少現省71～89元。提醒大家，「21享珍食」活動於各門市營業時間最後一小時開始，每間門市營業時間不同，請洽各門市；販售商品依門市現場庫存為主。
而7-11「65折i珍食」是鎖定商品「賞味期限前8小時可享65折優惠」，打折時段為早上10時至下午17時、晚上8時至凌晨3時，包括微波食品鮮食、麵包、三角與圓形飯糰都有機會下折扣；全家「7折友善食光」則是「鮮食到期前7小時打7折」，打折時段為下午5時至凌晨12時，從微波食品鮮食、麵包、生鮮蔬果在折扣範圍內。