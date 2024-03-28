發揮正面力量！中鋼運通公司遭受恐嚇主管捐出賠償金助弱勢

迎連假、演唱會商機！環球「美好購物節」祭多元回饋

▲ 看準連假旅遊及演唱會商機，Global Mall新左營車站推出《美好購物節》檔期。（圖／記者陳美嘉攝，2024.03.28）
▲ 看準連假旅遊及演唱會商機，Global Mall新左營車站推出《美好購物節》檔期。（圖／記者陳美嘉攝，2024.03.28）

記者陳美嘉／高雄報導

看準連假旅遊及演唱會商機，Global Mall新左營車站於3月28日至4月17日規劃《美好購物節》檔期，推出兩大便利超值攻略，包括「全通路串聯週週抽2,000元購物金」、「多元支付推滿額贈」。此外，也與LINE FRIENDS合作，推夢幻午茶場景打卡點、限定會員禮，還將舉辦線上線下甜點烘焙大賞。多元超值攻略及歡樂、美食體驗活動，力拼4月出遊、購物商機，也為下一個即將來到的母親節檔期暖身，預計4月美好購物節檔期業績目標成長10%。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「全通路串聯週週抽2,000元購物金」會員持GMpay於指定專櫃消費，除了滿688元送100元電子商品禮券，還可享不限金額消費，全台八店共同週週抽2,000元環球Online購物金。並集結「多元支付推滿額贈」，包括多項行動支付如LINE Pay、悠遊付最高享5%回饋、街口支付單筆滿500元享環球點數10倍贈，以及銀行滿額禮，讓消費者享便利又超值。

▲LINE FRIENDS明星們首度與Global Mall合作，以「春日午茶派對」為主題，打造Q萌夢幻場景，同時還加碼限定會員禮、集章活動兌造型好禮。（圖／記者陳美嘉攝，2024.03.28）
▲LINE FRIENDS明星們首度與Global Mall合作，以「春日午茶派對」為主題，打造Q萌夢幻場景，同時還加碼限定會員禮、集章活動兌造型好禮。（圖／記者陳美嘉攝，2024.03.28）
廣受全球粉絲喜愛的LINE FRIENDS明星們，首度與Global Mall合作，3月28日至4月17日以「春日午茶派對」為主題，打造Q萌夢幻場景，讓粉絲可以拍照拍個過癮，同時還加碼限定會員禮、集章活動兌造型好禮，一起被可愛的LINE FRIENDS幸福包圍。推夢幻午茶場景打卡點、限定會員禮，同時還將舉辦線上線下甜點烘焙大賞，舉辦百萬會員人氣評選，抽萬元美食金。

春季正是享甜點美食的時刻，Global Mall自3月28日起舉辦「線上線下甜點烘焙大賞」，精選各式甜點，包括浮誇檸檬塔、抹茶塔、藍莓千層、抹茶千層等，同時全台八店更首度共同舉辦線上百萬會員人氣評選活動，依類別分組票選出人氣甜點，活動期間參與投票的會員即有機會抽中聚餐美食金10,000元、Johnson@Mirror 新概念健身魔鏡，另也將從正確預測人氣甜點的投票會員中，抽出500元線上購物金。

高雄人愛喝飲料！外送平台：每日平均喝2.5萬杯手搖飲

高雄總動員打造超大海洋樂園　迎兒童節假期

漢神巨蛋商圈「浤圃」推超高27樓地標制震宅

共享機車全新第二代車款WeMo Fly登陸高雄　加碼推三大優惠

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞