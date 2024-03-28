寶林茶室案原因曝！米酵菌酸惹禍 自保只能靠「這動作」
素食餐廳「寶林茶室」接連爆出民眾用餐後食物中毒，經法醫完成解剖後，確認為全台首次米酵菌酸中毒事件；衛福部食藥署長吳秀梅表示，米酵菌酸由特殊的細菌產生，中毒會嚴重影響肝臟、腎臟，無法通過洗滌移除或烹飪破壞，呼籲民眾切勿吃長期存放於不當環境的澱粉發酵食品，避免中毒。
記者林志怡／台北報導
寶林茶室近期接連出現食物中毒個案，據衛福部疾管署最新統計，目前累計18人經醫院通報，其中2人死亡、5人加護病房搶救、1人一般病房治療、其餘10人返家休養中，另今（28）日下午由台大法醫研究所對2名死者進行解剖，晚間衛福部緊急召開記者會公布，其中一位死者檢體驗出「米酵菌酸」，成為全台首次米酵菌酸中毒事件。
吳秀梅表示，米酵菌酸（BongkrekicAcid, BA）是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌產生，這種細菌容易在富含脂肪酸的食物中繁殖，尤其常見於椰子和玉米，在pH值中性、攝氏22至33度之間的環境中會迅增，並產生出大量的米酵菌酸。
若不幸誤食米酵菌酸，吳秀梅表示，患者的肝臟、腎臟會受到嚴重影響，並引起精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等症狀，中毒嚴重時，還可能危及生命，且該毒素無法通過洗滌移除或烹飪破壞，因此預防才是避免中毒的關鍵，呼籲消費者千萬別吃長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。