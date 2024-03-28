未放棄併購壯大機會！王道銀要成「精品銀行」　並加速海外布局　

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在個體財務方面，王道銀行去年個體淨收益約新台幣68.7億元，稅後淨利達新台幣24.9億元，相同的，若不計入前一年度租賃合併案所帶來的收益，2023年個體稅後淨利年成長24%，每股稅後盈餘（EPS）達0.87元，成長了26%，2022年在扣除合併案收入下，兩者即已創下歷史新高，2023年又再度創下歷史新高。
今年截至2月底為止，王道銀行也持續締造亮眼的績效。2月底自結合併稅後淨利已近新台幣10.3億元，年成長近34%，自結個體稅後淨利達新台幣7.7億元，較去年同期成長50%，EPS達新台幣0.28元，皆持續較2023年大幅成長，在在可見我們在各項財務結構調整上與業務開發上的成效。
在集團其他子公司方面，中華票券近兩年雖因升息環境導致獲利減少，但2023年的獲利情形已有好轉，稅後淨利回升至約新台幣12.9億元，年成長24%；創投事業，包括台工銀科顧與台工銀柒創，2023年稅後淨利合計為新台幣2.2億元，年成長達161%。在其他權益法轉投資方面，參股北京陽光消費金融公司，2023年認列獲利達新台幣1.5億元，年成長34%。
在租賃事業的部分，2022年底與日盛國際租賃合併為日盛台駿國際租賃公司後，合併綜效已逐步浮現，為了追求更長遠的發展，日盛台駿已於去年底向證交所遞件申請上市，期待未來上市後有更好的成長與發展。
展望未來，駱怡君表示，接下來的3年計畫訂為「Dig Deep｣，此目標不是追求規模的快速成長，而是著重在各項結構的深化改革，以因應未來長遠發展的需求，讓營運根基更為紮實。其中，企金的部分我們將持續「騰籠換鳥」的策略，並將擴大商金中型市場企業（MME）的業務，並增加貿融業務，拓展手續費收入在財富管理的拓展上，將持續增加產品多元性，希望財富管理未來能發展成為個金的獲利引擎，也將加速海外佈局，拓展更多的獲利來源。
王道銀行也將持優化中後台，讓業務前線有更強力的後盾。在所有結構深化改革後，希望王道銀行能打造更好的營運體質，朝「精品銀行」的目標邁進。她強調，王道銀行將持續優化各項內部舉措與推動業務發展，包括積極發展輕資本業務、優化存款結構、完善數位轉型及永續轉型、加速海外布局等，更將擴大招募近百名職缺，並重啟儲備幹部計畫，以因應未來各項業務發展所需。