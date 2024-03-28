汪小菲求婚Mandy成功！曬鑽戒甜喊老婆 掰了大S再當台灣女婿
汪小菲日前衝去大S信義區豪宅大吵大鬧，闖入失敗後他轉身去警察局舉報大S濫用藥物，此事大S方面已經透過律師發聲回應：「請外界勿有任何以訛傳訛、誹謗或誣告我方當事人之情事，否則將依法處理。」過沒幾天汪小菲又把「S Hotel」招牌換掉，正式切割大S，而在今（28）日稍早傳出汪小菲回到北京後，立刻向女友Mandy求婚，他還在朋友圈曬出照片，開心分享喜訊。
記者吳雨婕／綜合報導
汪小菲在朋友圈貼出為女友Mandy戴上求婚鑽戒的照片，並發文寫道：「我的老婆來自台北，今天接受了我的求婚，我還是一樣愛台灣，我更愛馬筱梅，謝謝大家祝福。」事實上，汪小菲求婚早有跡可循，在他大鬧大S信義區豪宅的那天中，他疑似因為喝醉酒情緒不穩定，開直播時失控罵抖音母公司「字節跳動」創辦人張一鳴，還表示最愛的人是女友曼蒂Mandy，要買昂貴首飾給女方，並帶女友回北京見媽媽張蘭，想要趕快再婚。
汪小菲22日晚間二度殺去大S信義區豪宅，第二次大鬧未果，遭警方帶去派出所偵訊，當時汪小菲突然表示要舉報大S，不過因為他接到一通電話後，筆錄沒做完就離開現場，所以沒有完成舉報流程，種種行為讓人摸不著頭緒，而距離汪小菲去大S豪宅中大鬧不到一個星期隨即求婚新女友成功，再度成為台灣女婿，可見他對婚姻依舊有憧憬，未受上一段婚姻所影響。
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