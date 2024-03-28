寶林茶室「米酵菌酸」中毒案奪2命 王必勝：下周將可大規模檢驗
台北信義區素食餐廳「寶林茶室」爆食物中毒案，累計至今（28）日共有18例通報，造成2人死亡，其中一名死者檢體檢出「米酵菌酸」，為國內檢出首例，衛福部次長王必勝表示，接下來的住院患者都會一併檢驗，也會對粿條等食材檢驗是否有「米酵菌酸」進行大規模檢驗，台大法醫研究所、北榮毒物中心都有訂購檢驗標準品，預計下周一會到貨。
記者林莞茜／綜合報導
寶林茶室近期接連出現食物中毒個案，據衛福部疾管署最新統計，目前累計18人經醫院通報，其中2人死亡、5人加護病房搶救、1人一般病房治療、其餘10人返家休養中，今日下午台大法醫研究所對2名死者進行解剖，晚間衛福部緊急召開記者會說明「重大發現」、並由王必勝主持，公布一名死者檢體檢出「米酵菌酸」，而這也是全台首起米酵菌酸中毒事件。
王必勝在臨時記者會上表示，經過昨日的專家會議後，有醫院發現院內還有米酵菌酸全新標準品，因此趕快提供給衛福部作為檢驗之用、部方也提供給台大法醫所，讓所方進行檢驗，確定在首名死者檢體血液檢出「米酵菌酸」，檢方目前已經正在偵辦，最後結果仍需以檢調為主。
王必勝也說，目前檢體還在陸續檢出，後續還是會繼續進行遺體解剖工作，醫院檢體也會做檢驗，但相信之後的檢驗速度會加快，「這也是台灣首次驗出米酵菌酸」，接下來其餘住院患者、粿條、板條等食材都會一併檢驗。
此外，台大法醫研究所、北榮毒物中心都有訂購檢驗標準品，預計下周一會到貨，屆時將會開始進行大規模檢驗。