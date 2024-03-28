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Tony Parker今年4月來台　勉勵年輕世代球員：敢夢才能成就偉大

▲國泰金控和NBA合作第15年，今年邀請的4支菁英高中籃球隊，包括台灣的松山高中、光復高中，以及日本的福岡第一高校、開志國際高校，NBA傳奇球星Tony Parker將首次造訪台灣。（圖／美聯社／達致影像）
▲國泰金控和NBA合作第15年，今年邀請的4支菁英高中籃球隊，包括台灣的松山高中、光復高中，以及日本的福岡第一高校、開志國際高校，NBA傳奇球星Tony Parker將首次造訪台灣。（圖／美聯社／達致影像）

記者黃建霖/綜合報導

國泰金控和NBA合作第15年，今年邀請的4支菁英高中籃球隊，包括台灣的松山高中、光復高中，以及日本的福岡第一高校、開志國際高校，NBA傳奇球星Tony Parker將首次造訪台灣，馬刺啦啦隊Spurs Hype Squad和底特律灌籃隊Pistons Extreme Team也將為球迷們帶來最原汁原味的NBA表演，同時還邀請到華盛頓巫師隊現役助理教練David Vanterpool親臨現場指導4支高中球隊。

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這次台灣的兩支參賽隊伍名單中，光復高中後場雙槍謝銘駿與林恩宇默契十足，場上組織與破壞力兼具。松山高中得分主力林現惟則計畫在畢業後赴美挑戰，兩支球隊在本屆HBL都闖進最後四強，極具競爭力。

日本參賽隊伍則邀請到在2022年日本高中籃球聯賽夏季盃與冬季盃中，分別拿下冠軍的福岡第一高校與開志國際高校，其中入選日本U18代表隊的八田滉仁（Kouto Hatta）與平良宗龍（Shutatsu Taira）為值得關注的球員。

NBA傳奇球星Tony Parker這次受邀來台，手上有4枚NBA冠軍戒、6次入選NBA全明星，並曾於2007年獲選為總冠軍賽MVP的Tony Parker，在2023年成為第一位入選奈史密斯籃球名人紀念堂的法國球員。

提到即將來台，他表示非常期待台灣的美食，並勉勵年輕球員：「現在是我回饋的時候，我希望可以幫助下一個世代籃球選手，這次我會扮演教練的角色，希望透過我的指導，激勵小朋友們有更大的夢想，進一步去實現。就如我在名人堂所說的，夢想有多大，你的成就就能有多大，當別人沒有嘲笑你的夢想，表示你想的還不夠大，我相信每個人都會機會打進NBA。」

2024國泰NBA國際高中邀請賽4月26日、4月27日將在松山高中進行交流賽，4月28日在新竹縣體育館的免費門票將於3月29日中午12時開放索取，球迷可至全國7-ELEVEN門市ibon機台進行索／取票，或於ibon網站進行線上索票後於48小時內至全國7-ELEVEN門市ibon機台取票，並於4月28日中午12時截止索／取票。

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