Tony Parker今年4月來台　勉勵年輕世代球員：敢夢才能成就偉大

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日本參賽隊伍則邀請到在2022年日本高中籃球聯賽夏季盃與冬季盃中，分別拿下冠軍的福岡第一高校與開志國際高校，其中入選日本U18代表隊的八田滉仁（Kouto Hatta）與平良宗龍（Shutatsu Taira）為值得關注的球員。
NBA傳奇球星Tony Parker這次受邀來台，手上有4枚NBA冠軍戒、6次入選NBA全明星，並曾於2007年獲選為總冠軍賽MVP的Tony Parker，在2023年成為第一位入選奈史密斯籃球名人紀念堂的法國球員。
提到即將來台，他表示非常期待台灣的美食，並勉勵年輕球員：「現在是我回饋的時候，我希望可以幫助下一個世代籃球選手，這次我會扮演教練的角色，希望透過我的指導，激勵小朋友們有更大的夢想，進一步去實現。就如我在名人堂所說的，夢想有多大，你的成就就能有多大，當別人沒有嘲笑你的夢想，表示你想的還不夠大，我相信每個人都會機會打進NBA。」
2024國泰NBA國際高中邀請賽4月26日、4月27日將在松山高中進行交流賽，4月28日在新竹縣體育館的免費門票將於3月29日中午12時開放索取，球迷可至全國7-ELEVEN門市ibon機台進行索／取票，或於ibon網站進行線上索票後於48小時內至全國7-ELEVEN門市ibon機台取票，並於4月28日中午12時截止索／取票。
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