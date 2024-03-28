寶林茶室食物中毒風暴！負責人黎仿軒列被告 越籍代班廚師遭移送
北市信義區知名百貨「寶林茶室信義A13」餐廳，近日捲進食安疑雲，多名顧客疑似因食物中毒送醫，目前累計造成2死5重症。28日晚間，衛福部召開臨時記者會，公布最新檢驗結果，確認死者遺體解剖後，採驗到「米酵菌酸」，這也是台灣首度檢出米酵菌酸中毒致死。眼見風暴越演越烈，北市信義分局將「寶林茶室」負責人黎仿軒、王姓店長以及胡姓越南籍代班廚師列為被告，訊後依食安法、過失致死罪嫌，將胡姓越南籍廚師移送地檢署偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，「寶林茶室信義A13」涉入食物中毒風暴，釀2死5重症，共累計19例通報個案，相關單位已啟動調查，持續釐清餐食內的粿條來源，以及患者採驗的檢體等，但尚須約2周時間，正式報告才會出爐，檢警介入偵辦後，將寶林茶室的負責人黎仿軒、王姓店長列為被告。28日下午，通知27歲的胡姓越南籍代班廚師到案說明，因當時分店廚師請假，因此餐廳從北車店調派胡姓廚師支援，其從本月18日至26日，擔任信義A13店的代班廚師。
警方指出，所有的烹飪、料理以及食材處理，都是透過該名胡姓代班廚師經手處理，訊後依照食安法、過失致死罪嫌，將胡姓廚師移送地檢署偵辦。而28日晚間，衛福部召開臨時記者會，衛福部次長王必勝表示，確認於首名死者40歲呂男體內發現「米酵菌酸」，接下來其餘住院患者都會一併檢驗。
台大毒物研究所教授姜至剛也指出，米酵菌酸只需相當低的濃度，就可以讓腦部、心臟、肌肉癱瘓，後續出現早期無力、頭暈腹痛嘔吐腹瀉，來自所有腸胃道無法運作，接下來黏膜受損，產生一些血便情況、痢疾情況，血壓下降，最終導致衰竭死亡。姜至剛也表示，根據過去米酵菌酸的死亡率達成30％到100％，嚴重性相當高。