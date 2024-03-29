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青年節窮忙還負債！2成3青年勞工「零存款」破紀錄、7成3正在背債

▲人力銀行調查顯示，3成9青年勞工財務赤字，2成3青年勞工「零存款」破紀錄，甚至有7成3正在背債。（圖／ingimage）
▲人力銀行調查顯示，3成9青年勞工財務赤字，2成3青年勞工「零存款」破紀錄，甚至有7成3正在背債。（圖／ingimage）

記者李琦瑋／台北報導

今（29）日是青年節，但青年勞工不快樂，為了保住職場飯碗，不僅要忍受窮忙、過勞，也無法買房，甚至不敢結婚生子，人力銀行發布「青年勞工甘苦談與人生夢想調查」顯示，3成9青年勞工出現財務赤字，2成3「零存款」，比例破紀錄，還有7成3正在背債。

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台灣真的存在「青貧族」嗎？不少年輕人又屬於「窮忙世代」嗎？yes123求職網針對39歲（含）以下的勞工，進行「青年勞工甘苦談與人生夢想調查」。

結果顯示，青年勞工把收入減掉支出後，目前「每月財務狀況」，有37.4%屬於「收支平衡」、23.4%屬於「收入大於支出」、剩下的39.2%為「出現財務赤字」，比例高於去年的38.1%，甚至連6年惡化。

yes123求職表示，所幸現階段「個人名下」的總存款，平均還有13.6萬元，高於去年的12.4萬元，以及前年的13.2萬元，回升到與2020年相同的水準。（2021年為13.3萬元；2020年為13.6萬元；2019年為17萬元）

不幸其中仍有23.2%表示，自己是「沒有存款（0元）」的「零存族」，比例再破紀錄，高於去年的22.1%，以及前年的20.3%。（2021年為19.1%；2020年為17%；2019年為15.4%）

調查指出，若青年勞工突然失業，以「存款與開銷」估計，平均最長可支撐2.5個月（75天），仍然「生活無虞」；但其中仍有34.6%透露，其實「完全無法支撐（0個月）」。

「雪上加霜」的還有這件事，合計有73.3%的青年勞工透露，目前自己「有負債」，其中44.6%屬於「有負債，而且造成沉重經濟壓力」，28.7%屬於「有負債，但沒有造成沉重經濟壓力」。

在可複選狀況下，造成青年勞工負債的主因，又依序為「學貸」（46.6%）、「一般信用貸款」（42.7%）、「卡債」（36.6%）、「車貸」（23.5%），以及「替家人親友背債」（22.3%）、「房貸」（20.2%）、「投資失利」（16.6%）、「創業失敗」（13.8%）。

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