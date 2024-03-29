00940要上市！小韭菜真的太嫩　分析師揭投資ETF常見錯誤

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翁偉捷表示，以國民老牌ETF 0056來看，2012年到2020年，價差大概來回5元幅度，但看看股息部分，卻能賺到這8年的高股息收入。因此，他建議已經入手00940的投資人，等待掛牌上市後也不用太心慌，還是要冷靜去判斷，評估該檔ETF是否可能常態性達到它所謂的股息報酬。
翁偉捷指出，ETF配息來源有三，第一是股息，也就是成分股配息。第二是資本利得，為交易成分股產生的獲利，也就是價差。第三則是收益平準金。如果成分股配息因企業獲利不好無法搭上，說好的股息就得來自平準金或價差，如果連價差也沒有，就變成股息來自平準金，等於是自己的部分本金，那這樣還能稱為高股息嗎？
翁偉捷強調，投資人得自己去判別行情的走向，是否影響標榜高股息ETF的配息狀況？如果沒有高股息的走向趨勢，那為什麼要進場投資？如果有這樣的趨勢，那麼破發（跌破發行價）也沒關係，掛牌後反而可以進場加碼，因此一切還是要看投資人的需求與判斷，要追短期操作還是長期的累積財富，以及是否符合標榜的「高股息」的期望。
另外，翁偉捷也提到投資小白常犯的錯誤，就是沒有研究就一窩蜂買ETF，以為一籃子的投資標的就是不敗的理財、可以完全降低風險，但事實上投資理財不只有ETF一種，有些投資小白把資金全押在ETF上，哪能叫分散風險，且大多數的ETF都投資台灣島內，就算有放眼全球的標的，也大多是鎖定某個領域或產業，若全單押ETF其實不能完全將風險降到最低。
翁偉捷認為，好的理財應該是要多元配置，最好是原物料、股票、債券、房地產或現金持這5大樣都投資，才能真正對沖風險，讓資產在每波風險來臨時跌少漲多，如果沒有也要盡量分散，而不是單押在某一種上。另外，也要考量自己的生活與工作情況，去思考配置比例，像很多年輕人為了想要快速累積財富而開槓桿，但開槓桿的過程中，工作與生活卻顧不了，等於是本末倒置。