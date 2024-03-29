每天工作9.8小時！79%憂過勞 社畜罹「上班恐懼症」
你覺得工時很長嗎？根據人力銀行調查，青年勞工每日工時平均達9.8小時，10小時以上的更超過半數，不僅讓上班族擔憂過勞，更可能厭惡工作，罹患「上班恐懼症」。
記者許若茵／台北報導
根據yes123求職網調查，擔心無方向感，又盲目過著職場生活，所以「工作」這兩個字的真正意義，在可複選情況下，主要被青年勞工視為「賺取基本生活費」(85.5%)、「有錢才可以增加生活品質」(80.3%)、「有錢才可以去圓夢」(60.4%)、「不會與社會脫節」(36.5%)；其次才是「成就感來源」(35.7%)、「獲取身份地位」(23.1%)、「怕沒工作會被歧視」(22.2%)、「純粹打發時間」(6.6%)。
同時在投入時間方面，調查發現，青年勞工平均「實際日工時」為9.8小時；其中在「十小時(含)以上」的，共佔了51.9%！難怪衡量目前的上班時數，更有高達七成九(78.8%)的人坦言，因此「會擔心」自己過勞。
總的來說，對於現在的「工作內容」：包含行業、職務、職位，以及「工作環境」：包含企業文化、福利、辦公室氣氛等因素，青年勞工經過評估後，其中有21.7%表示，「喜歡工作內容與工作環境」；25%表示，「喜歡工作內容，但不喜歡工作環境」。
反之，也有24.2%透露，「不喜歡工作內容，但喜歡工作環境」；最後剩下的29.1%，則表明自己「不喜歡工作內容與工作環境」：等於非常厭惡現在的工作，算是罹患了「上班恐懼症」。