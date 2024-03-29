米酵菌酸是什麼？醫揭「無差別攻擊」：全面性細胞死亡

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王介立透過粉專「王介立醫師」說明，如果把地球比喻成人體，把國家比喻成細胞，那粒線體就是國家的發電廠。米酵菌酸的作用，就是對全地球的所有發電廠發起無差別攻擊，等於就是讓全球直接陷入停電狀態。換到人體，就是細胞無法進行呼吸作用，無法產生能量，因此就是全面性的細胞死亡。
王介立表示，目前已知這種毒素只由一種細菌產生，細菌名稱叫Burkholderia gladioli pathovar cocovenenans (B. cocovenenans，唐菖蒲伯克氏菌)，這不是一個常見的人類致病菌，意思是這隻細菌不會入侵人體造成疾病，但細菌廣泛存在於環境之中。
關於米酵菌酸在過去造成的案例，王介立指出，最早是在印尼，來自一種叫Tempe bongkrek的食品，使用椰肉副產品製成，發酵過程中使用Rhizopus oligosporum黴菌。首次報告於1895年，特別是在爪哇島，而主要事件在1951年至1975年間，有7216人受影響，850人死亡，1988年後，雖然印尼官方禁止生產tempe bongkrek，但偶爾仍有中毒事件發生。整體的死亡率平均為60%。
隨後的報告在中國，王介立說，主要來自於發酵玉米製品，用於製作麵包、麵條和餃子。南方地區的掛糖糕 (diaojiangba) 和半數可能受土壤污染的白木耳也與中毒事件有關。從1953年至1974年在黑龍江省報告665人受影響，288人死亡。1990年至2006年在廣西報告121人受影響，76人死亡。而在2015年，非洲莫三比克報告了首次非亞洲地區的中毒事件，影響了飲用自製發酵玉米粉飲料的人群，造成75人死亡。
王介立提到，具體讓細菌產生毒素的有利條件包含「溫度」，溫暖的環境下較為活躍，理想溫度範圍為攝氏22至30度，這與天貝的製作條件相似、「pH值」，較為中性至微鹼性的pH值（6.5至8.0）有利於毒素產生、「NaCl濃度」，低於1.5至2%的鹽濃度更適合BA的產生、「脂肪酸類型」，當脂肪酸濃度在20至50%時，尤其是甘油、油酸、月桂酸、肉豆蔻酸和棕櫚酸，有利於毒素產生，只要條件適當，2天的培養就可產生2–4 mg/g的毒素量。
王介立說，目前關於此毒素的毒物動力學性質仍然報告不多，但因為它是高度脂溶性，因此推測其在人體內的分佈體積很大，而這通常也代表血液透析或血漿交換等治療，移除毒素的效果是很差的。
王介立也補充，唐菖蒲伯克氏菌起的食物中毒在夏季與秋季較為頻繁，尤其在溫暖濕潤的環境下更是如此。從2010年到2020年的研究數據顯示，7月份是食品中毒案例最多的月份。
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