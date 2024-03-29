你是麻糬族還是檸檬族？陷「1高2低3不」窘境 　上班族想躺平

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不過若單就「職場抗壓性」來說，自認最符合本身狀況的，主要依序為「麻糬族（耐敲打、有彈性，而且適應力強）」(31.9%)、「檸檬族（每遇不滿，有酸民性格，需調和平衡）」(14.4%)，以及「堅果族（外殼耐壓，又有內涵）」(13.5%)、「柳丁族（面對外來壓榨，總能有鮮甜產出）」(11%)。
同樣以「抗壓性」自評，較少數的自我認知是：「果凍族（性格鮮明，內在脆弱）」(10.3%)、「蘋果族（外表亮眼、帶香氣，又耐擠壓）」(8.9%)，以及「水蜜桃族（外在亮麗，但不耐重擊）」(5.3%)、「豆腐族（看似潔白單純，卻一壓即碎）」(4.7%)。
相形之下，還有自認與「家人、情人關係」的經營上：17.1%屬於「很好」；49.9%屬於「普通」；33%屬於「有待加強」。在「家庭與事業」兩者之間，雖仍有36.9%認為，目前處於「平衡」狀態；但明顯超過半數，也就是63.1%坦言，現階段處於「失衡」狀態。
yes123求職網發言人楊宗斌認為，由於求職無方向感，加上調薪步伐緩慢，以及工時長、過勞等問題，青年勞工除了經濟壓力大，家庭與事業難以兼顧，一旦又自認「入錯行」，最終將出現「一高、兩低、三不」的窘境：擁有「高」學歷，但學非所用、有志難伸，導致工作成就感「低」、薪資滿意度「低」；後續更引發買「不」起房，以及「不」結婚、「不」生小孩的念頭。
楊宗斌憂心，青年勞工不僅不易擺脫「青貧化」生活，也因為夢想頻頻落空，恐怕消極變成人生無所求的「躺平族」，若未來退休金又存不夠，甚至出現「老貧化」慘況，變成窮苦又孤獨的「下流老人」，一輩子要「為工作而活」，無法完成其他人生夢想，遑論達到所謂「三十而立」、「四十不惑」等境界。
若想翻轉「薪貧人生」，楊宗斌建議青年勞工們，在進入社會後，針對自己有興趣的職場領域，再去學習新技能，或者考取證照、補強外語能力，累積未來轉行、創業的實力。