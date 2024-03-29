全中運／爭霸三強鼎立　三民喻沛棻、羅中王辰曜和埔里白子韋拚金

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為什麼只專注在多人項目？汪明輝坦承，「我們選手個人能力沒有那麼突出，但其實多人艇的訓練特別困難，要特別著重於選手之間的配合度，每個選手的能力不同，這些球員大動作整合難度最大。」但對於南投划船選手來說，「今年我們已經搬進新落成的訓練中心住，所有設備都是全新的，終於不用再像過去住鐵皮屋或是來往學校到日月潭的交通，對我們選手的幫助非常大。」汪明輝說。
水里商工擁有以單槳為主的主力戰將白子韋，178公分白子韋是去年亞青四人單槳的銀牌，今除了與隊友合力在高男組八人單槳有舵手式尋求二連霸外，更重要是要力保水里商工在高男組雙人單槳這個項目的連四屆不敗傳奇，白子韋在這項去年全中運是搭檔學長，全年全中運改與國二起就是同班同學的劉亮坤合作，今預賽兩人就划出最快的7分24秒43成績直接晉級明天準決賽，他很有自信的說：「雖然有壓力，但與同學合作心態上會比較輕鬆。」
幾位身材和天份俱佳的划船選手今也有都不錯的表現，去年全中運僅練了1年多就在高女組單人雙槳摘金的新北市三民高中喻沛棻，今在預賽同樣划出最佳的8分23秒22直接晉級準決賽，但與居次的南投縣水里商工王明媗僅僅領先0.21秒，喻沛棻說：「看到成績真的嚇一跳，但我們很熟，我知道對方也很不錯，明天我會盡全力去爭金！」
喻沛棻在高中之前都只是一般生，到高中時因認識划船教練試著練練看後，沒想到僅練了2、3個月就出成績，喻沛棻：「其實我體能很差，200公尺操場我過去大約只能跑3、4圈，現在可以勉強跟著跑完10圈以上。」喻沛棻很感激有機會接觸划船這項運動，她說：「第一給了我更多的自信；第二、過去我巔峰時有快70公斤的體重，現在我只有60公斤。」
羅東高中擁有183公分86公斤絕佳身材的王辰曜，前一天已經拿下高男組單人雙槳金牌，今在高男組雙人雙槳搭檔張閎博也划出全場最佳的7分11秒30，王辰曜在去年就拿下亞青賽的四人雙槳金牌，早被視為台灣中學划船界的「大物」型選手。
「我的目標就是奧運！」雖然僅僅是高二生，但王辰曜早早已經為自己設定其他選手都不敢企及的目標，但他說：「升上高中後，我就為自己設定了這個目標，會努力去達成。」王辰曜是在國一時因為看到姐姐在划船校隊才跟著學起划船，他說：「剛開始肯定很辛苦，也曾經有退出的念頭，但教練覺得我身材好，要好好努力可以前進奧運，我相信教練的話。」