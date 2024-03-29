MLB大聯盟開季大預測！金鶯隊奪冠呼聲高 道奇可能打進季後賽
美國職棒大聯盟（MLB)新球季開幕戰今（29）日正式開打，洛杉磯道奇隊今年大補強，找來日籍二刀流好手大谷翔平以及山本由伸，奪冠呼聲很高，但大聯盟官網找來88位專家分析，並預測世界大賽冠軍球隊，道奇隊卻不是冠軍球隊，去年美聯101勝的金鶯隊，卻最被看好奪冠，若金鶯隊奪冠，將是睽違40年後，再度拿下世界大賽冠軍。
記者吳政紘/綜合報導
金鶯隊上次奪冠已經要回溯到1983年，去年金鶯隊新秀打出好成績，中心打線Adley Rutschman、Gunnar Henderson、Félix Bautista和Kyle Bradish等人，都讓金鶯隊擁有更多贏球本錢，今年金鶯隊又有超級新秀Jackson Holliday在內，令人期待未來表現。
道奇隊季外大補強 大谷翔平可望帶球隊進季後賽
道奇去年季後不斷補強，並在3月20、21日在韓國首爾進行海外開幕戰，道奇隊今天開始和紅雀隊進行4連戰，大谷翔平表現受到注目。
大聯盟官網針對季後賽、美聯、國聯和世界大賽冠軍，請來88位專家預測結果，內容中指出大谷翔平轉戰道奇，將會進入季後賽且打到世界大賽，但冠軍將是金鶯隊。
大聯盟官網預測 金鶯為美東冠軍、道奇奪國聯西區冠軍
根據官網預測結果，美聯東區冠軍為金鶯、中區冠軍為雙城、美聯西區為太空人，外卡球隊是洋基、遊騎兵、水手。國聯則是分區冠軍為勇士、小熊、道奇，外卡球隊是費城人、響尾蛇、巨人。
大谷翔平雖然捲入翻譯水原一平的賭博案，但他的打擊表現仍受肯定，去年單季44轟，打擊率高達3成04，有機會幫助道奇隊打線延伸。金鶯隊上次奪冠已經是1983年，不少球迷都還沒出生，但金鶯隊不可否認擁有最強的「潛力」，若沒有意外，金鶯隊在美東蟬聯冠軍機會很高，甚至有機會拿到世界大賽冠軍。
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