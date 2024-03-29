小林製藥、寶林茶室連環爆　矢板明夫：民眾要的是真相而非口水戰

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接著，矢板明夫將話題帶到台北的寶林茶室食物中毒事件，已導致2死5病危，有報導指可能是米酵菌酸毒素所致，還有報導說，米飯、河粉等食物放置久了，就會產生這種毒素，讓人感到十分震驚，因為他從小到大的主食，基本上都是米飯，小時候大人的教導，是如果放置久了、米飯不新鮮了，加個雞蛋炒一炒就好，他本人已吃過很多次，最多是肚子有一些不舒服而已，從來沒聽說過可能毒死人。
因此，矢板明夫表示，這一次的食物中毒事件，已經產生了巨大的社會不安，甚至有民眾認為，不能排除被投毒的可能性，希望政府能夠早日查明真相。然而，這兩天看台灣的新聞，又是藍綠吵架、互相指責，有人說中央政府應該負責，也有人說台北市應該負全責，這種口水戰十分無聊，因為現在民眾想要的並不是要誰道歉、誰下台，而是想知道這種事為什麼會出現、究竟是哪一個環節出了問題，以及如何避免悲劇再次發生。
矢板明夫呼籲，中央政府和地方政府需要合作、盡快查出真相，才能緩解大家的不安情緒，等問題解決後，有的是時間來追究責任，民意代表應該做的，不是藉由這種不幸事件，來攻擊政治對手，而是在查明真相後，制定出更嚴格有效，能控管食品安全的相關法規條例。
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