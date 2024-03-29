快訊／增至4死！日本小林製藥紅麴風波　又有2人因腎臟病亡

小林製藥、寶林茶室連環爆　矢板明夫：民眾要的是真相而非口水戰

▲信義A13寶林茶室疑食物中毒，多人食用炒粿條、河粉。（圖／記者張勵德攝）
▲信義A13寶林茶室疑食物中毒，多人食用炒粿條、河粉。（圖／記者張勵德攝）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

日本小林製藥的紅麴保健品風波越演越烈，疑似死亡案例已增至4人，日本政府有意將掌握到的資訊，通報給世界衛生組織（WHO）與外國政府。與此同時，台灣也傳出寶林茶室食物中毒風暴，甚至造成人命傷亡，民眾人心惶惶。日本知名媒體人矢板明夫直言，這種時候的政治口水戰沒有意義，因為民眾想要的是真相，而不是誰該道歉或下台。

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矢板明夫28日深夜在官方臉書粉專發文，聲稱這幾天日本和台灣都爆出食品安全問題，日本是小林製藥生產的紅麴降膽固醇保健食品出問題，據說會嚴重傷害腎功能，疑似已經造成4人死亡，目前小林製藥和相關廠家正在積極回收有問題的食品，提醒大家應暫停食用紅麴保健食品，一旦出現強烈的肌肉痠痛等，肝功能異常的副作用，則該盡速就醫。

接著，矢板明夫將話題帶到台北的寶林茶室食物中毒事件，已導致2死5病危，有報導指可能是米酵菌酸毒素所致，還有報導說，米飯、河粉等食物放置久了，就會產生這種毒素，讓人感到十分震驚，因為他從小到大的主食，基本上都是米飯，小時候大人的教導，是如果放置久了、米飯不新鮮了，加個雞蛋炒一炒就好，他本人已吃過很多次，最多是肚子有一些不舒服而已，從來沒聽說過可能毒死人。

因此，矢板明夫表示，這一次的食物中毒事件，已經產生了巨大的社會不安，甚至有民眾認為，不能排除被投毒的可能性，希望政府能夠早日查明真相。然而，這兩天看台灣的新聞，又是藍綠吵架、互相指責，有人說中央政府應該負責，也有人說台北市應該負全責，這種口水戰十分無聊，因為現在民眾想要的並不是要誰道歉、誰下台，而是想知道這種事為什麼會出現、究竟是哪一個環節出了問題，以及如何避免悲劇再次發生。

矢板明夫呼籲，中央政府和地方政府需要合作、盡快查出真相，才能緩解大家的不安情緒，等問題解決後，有的是時間來追究責任，民意代表應該做的，不是藉由這種不幸事件，來攻擊政治對手，而是在查明真相後，制定出更嚴格有效，能控管食品安全的相關法規條例。

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