大谷翔平雙安！MLB大聯盟開幕戰Betts開轟助威 道奇7:1大勝紅雀
大谷翔平雙安！美國職棒大聯盟（MLB)今（29）日進行本土開幕戰，洛杉磯道奇隊在主場迎戰聖路易紅雀隊，日籍二刀流好手大谷翔平加入道奇隊單場3打數2安打，還有1次保送，幫助道奇隊以7:1大勝紅雀，道奇隊「MVP」打線大爆發，Mookie Betts3局下就開轟，大谷首打席二壘安打，第二打席獲得保送上壘，Freddie Freeman又轟出中外野2分砲，加上先發投手Tyler Glasnow主投6局僅失1分，讓道奇隊拿下開幕戰首勝。
記者吳政紘/綜合報導
道奇隊3月20日、21日在韓國海外開幕戰對戰教士隊，拿下1勝1敗戰績，帶著這樣的好手感回到道奇主場，大谷翔平此役打二棒，不但首打席就敲出二壘安打，但也發生跑壘失誤，第二打席獲保送，第三打席敲出右外野平飛安打，最後一個打席則是被三振出局，總計3打數2安打，1得分，打擊率高達3成85。
道奇隊此役由Tyler Glasnow先發，道奇隊打線相挺，首局開路先鋒Mookie Betts獲保送後，第二棒大谷上場接受球迷熱列歡迎打擊，結果他面對紅雀隊Miles Mikolas，他敲出右外野二壘安打，可惜因為跑壘失誤，只能在三壘間出局。Max Muncy高飛犧牲打成功打下首分。
道奇隊3局下再度發威，Mookie Betts第一球就開轟，是他今年在道奇球場首轟，大谷獲保送上壘，Freddie Freeman又轟出2分砲助威，道奇隊球迷現場都快瘋狂。
道奇隊比分拉開後，Tyler Glasnow越投越穩，主投6局僅失1分，拿下轉隊後首勝，道奇隊在6局由James Outman擊出右外野適時安打追加分數，以及7局Max Muncy又敲安打追加分數取勝。
大谷翔平雖然在今年轉戰道奇隊，他也背負很大壓力上場，加上翻譯水原一平疑似竊取他的資金，並且涉賭，這讓大谷感到十分震驚，但他在開幕戰的好表現，也證明他為何可以拿到10年7億美元的超級大約肯定。
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