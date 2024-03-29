寶林茶室中毒案登知名星媒！新加坡《海峽時報》點出食安疑慮
台北信義區素食餐廳「寶林茶室」爆食物中毒案，已造成2人死亡，其中1名死者檢體檢出「米酵菌酸」，接下來也會一併檢驗住院患者，以及粿條等食材。此事在星馬地區都引發關注，並登上新加坡知名英語媒體《海峽時報》（The Straits Times）。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
《海峽時報》27日報導，標題是《2 men die of suspected food poisoning in Taipei after eating char kway teow》（台北2男子疑似因吃炒粿條而食物中毒身亡），事件已造成22日曾在該餐廳用餐的39歲男子，以及19日曾在那裡用餐的66歲男子死亡，台北市長蔣萬安下令寶林茶室位於台北市的所有分店，調查期間均需停業。
報導指出，台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）署長吳秀梅聲稱，台北市和TFDA官員，已於3月26日，對污染風險較高的食品（包括高麗菜、米粉和醬油）進行了採樣 ，預計2週內會有結果。
值得注意的是，報導還提到，儘管該餐廳在2022年通過了食品安全檢查，但在疑似中毒事件發生後，衛生檢查員到訪該餐廳時，似乎發現了一些問題，例如店內有蟑螂糞便、水槽旁的櫃檯上存放著刀具，未能提供員工健康資訊。