不滿台智光案為護航柯文哲而抹黑　綠議員許淑華：將提告黃國昌

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國民黨台北市議員陳重文疑收賄、護航台智光案，風波持續延燒。立法院民眾黨團總召黃國昌點名民進黨台北市議員許淑華，當初在議會時曾說「就是要用3M」、支持無節制的公共開支；根據《自由時報》報導，許淑華反擊，這完全是誤導，為護航柯文哲不惜胡亂抹黑，惡質行為令人髮指，已經蒐證完畢，將提告以正視聽。
根據《自由時報》報導，許淑華表示，黃國昌為了護航柯文哲，不惜胡亂抹黑，這種惡質行為令人髮指，大家都在追寶林中毒案，只有柯文哲們，還在為了護航繼續到處潑糞，黃國昌在直播節目中對她抹黑指控，她必須站出來回應，絕不讓這種政治口水惡意中傷繼續。
根據《自由時報》報導，許淑華指出，黃國昌指控她在議會中表示，支持無節制的公共開支，這完全是誤導，她在議會中質詢時，明確要求政府對於每項開支，都要有清晰的說明與合理的辯證，以台智光案為例，她也質疑在2017年前市長柯文哲依廠商提報的2200元費率「照案」通過，導致台北市民多支出2600多萬元，若柯文哲覺得奇怪，為何還同意追加預算續簽子約？
根據《自由時報》報導，許淑華強調，這筆額外開支在會議紀錄上清清楚楚，基於對市民財產的責任感，她也負責任的提出相關質疑，如今藍白互相踢皮球，黃國昌為了護航柯文哲過去的錯誤決策，反倒質疑當初為市民爭取權益的議員？
根據《自由時報》報導，許淑華說，近期不少名嘴刻意誤導擷取她的質詢片段，斷章取義的扭曲質詢內容，雖然自己不想政治口水，但面對這些惡意抹黑，已蒐證完畢，將提告以正視聽。