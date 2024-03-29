寶林茶室中毒案「米酵菌酸奪2命」！醫警告了：2食物別重複加熱吃

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李建璋提到「即便是極少量的1.5毫克米酵菌酸也可能致命，過去的爆發事件潛伏期範圍是0.3至16小時，30%至100%會在短時間內導致迅速死亡，這種食物在大陸報告為主，而且都和發酵食物有關，台灣、日本、韓國從來沒有發生過，且目前仍無有效治療方法，只能仰賴身體器官自我修復。」
李建璋也提醒民眾：「應該避免食用重複加熱的米、麵等主食，由於受到米酵菌酸污染的食材，不論從外觀、味道及口感上均無異狀，很難像一般腐壞食物容易被察覺，因此最重要的應是如何預防」。
台灣首例米酵菌酸奪命！米酵菌酸是什麼、如何預防4大QA
📌米酵菌酸是什麼？
米酵菌酸是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌產生，易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是有椰子和玉米，在攝氏溫度22至33度這樣的環境中，會迅速增殖，產生大量的米酵菌酸。
📌米酵菌酸對人體的傷害？
米酵菌酸會對人體的肝臟、腎臟，引起精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等症狀，嚴重時食用到被污染的食品可能會危及生命，衛福部食藥署長吳秀梅表示：「這一次也可以看到，病程非常的快，很多1、2小時，病人病情都急轉直下，影響非常大。」
📌民眾如何預防米酵菌酸
米酵菌酸不會因為洗滌或烹飪而被破壞，因此預防是關鍵，提醒消費者不要食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品，注意儲存溫度，也不要食用過期食品。
📌米酵菌酸過去致死案例有哪些？
1985年印尼有報導過米酵菌酸中毒死亡案件，原因是食用了tempe bongkrek（由發酵椰子漿製成的傳統食品），2015年跟2020年在莫三比克跟中國，也都有傳出食用發酵玉米粉飲料、玉米發酵食品而導致中毒的案件。
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