全聯60元便當不是最便宜了！內行改買「這間」58元吃飽：根本德政

寶林茶室中毒案「米酵菌酸奪2命」！醫警告了：2食物別重複加熱吃

▲台北市遠百A13餐廳「寶林茶室」爆發食物中毒案，造成2死的悲劇，引起社會關注。（圖／記者張勵德攝）
▲台北市遠百A13餐廳「寶林茶室」爆發食物中毒案，造成2死的悲劇，引起社會關注。（圖／記者張勵德攝）

記者張嘉哲/綜合報導

台北市遠百A13餐廳「寶林茶室」爆發食物中毒案，造成2死的悲劇，引起社會關注。衛福部也在28日晚間召開記者會，表示首名死者遺體解剖之後，證實體內有「米酵菌酸」，為台灣首見，且該毒素只要1.5毫克就能致命，毒性非常猛烈。對此，衛福部資訊處處長、前台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋也提醒，民眾應該小心避免「重複加熱的米或者是麵類」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
醫師李建璋在臉書發文表示，米酵菌酸 （Bongkrekic Acid)）和仙人掌細菌的腸毒素 （cereulide)）都是粒線體毒素，粒線體是人體細胞能量的直接來源，粒線體急性損傷會造成猛爆性多器官衰竭，症狀包括昏迷、肝腎衰竭、休克、無發燒現象，然而米酵菌酸又比仙人掌細菌毒更猛爆，所以當傳出死亡、重症越來越多時，米酵菌酸的機會就更大。

▲遠百信義A13的寶林茶室26日便已暫停營業。（圖／記者張勵德攝）
▲遠百信義A13的寶林茶室爆發食物中毒案，造成2死的悲劇，死者遺體內驗出「米酵菌酸」。（圖／記者張勵德攝）
李建璋提到「即便是極少量的1.5毫克米酵菌酸也可能致命，過去的爆發事件潛伏期範圍是0.3至16小時，30%至100%會在短時間內導致迅速死亡，這種食物在大陸報告為主，而且都和發酵食物有關，台灣、日本、韓國從來沒有發生過，且目前仍無有效治療方法，只能仰賴身體器官自我修復。」

李建璋也提醒民眾：「應該避免食用重複加熱的米、麵等主食，由於受到米酵菌酸污染的食材，不論從外觀、味道及口感上均無異狀，很難像一般腐壞食物容易被察覺，因此最重要的應是如何預防」。

▲跟著農糧署教的煮飯5步驟，在家裡也能煮出好吃的白飯。（示意圖／取自photoAC）
▲醫師李建璋提醒民眾，避免食用重複加熱的飯、麵等主食。（示意圖／取自photoAC）
台灣首例米酵菌酸奪命！米酵菌酸是什麼、如何預防4大QA

📌米酵菌酸是什麼？
米酵菌酸是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌產生，易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是有椰子和玉米，在攝氏溫度22至33度這樣的環境中，會迅速增殖，產生大量的米酵菌酸。

📌米酵菌酸對人體的傷害？
米酵菌酸會對人體的肝臟、腎臟，引起精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等症狀，嚴重時食用到被污染的食品可能會危及生命，衛福部食藥署長吳秀梅表示：「這一次也可以看到，病程非常的快，很多1、2小時，病人病情都急轉直下，影響非常大。」

▲寶林茶室,衛福部,米酵菌酸,王必勝。（圖／記者嚴俊強攝，2024.03.28）
▲米酵菌酸對人體影響非常大，症狀包括肝臟、腎臟，引起精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等。（圖／記者嚴俊強攝，2024.03.28）
📌民眾如何預防米酵菌酸
米酵菌酸不會因為洗滌或烹飪而被破壞，因此預防是關鍵，提醒消費者不要食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品，注意儲存溫度，也不要食用過期食品。

📌米酵菌酸過去致死案例有哪些？
1985年印尼有報導過米酵菌酸中毒死亡案件，原因是食用了tempe bongkrek（由發酵椰子漿製成的傳統食品），2015年跟2020年在莫三比克跟中國，也都有傳出食用發酵玉米粉飲料、玉米發酵食品而導致中毒的案件。

更多「寶林茶室疑食物中毒案」相關新聞。

米酵菌酸僅1mg就能致命！醫曝「4條件變培養」：最高2天就產生4mg

米酵菌酸致死率最高100%！中毒首攻1部位：全身細胞瞬間失去能量

寶林2死疑米酵菌酸！圖解秒懂「毒素產生、危險食物、中毒症狀」

寶林茶室死者驗出「米酵菌酸」！台灣首見　中毒死亡率30%至100%

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞