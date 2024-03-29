寶林茶室中毒風波2死！越籍廚師連代9天班 漏夜複訊無保請回
遠百信義A13「寶林茶室」食物中毒案，截至目前累計接獲19人通報、2人死亡。衛福部昨（28）日晚間臨時召開記者會，公布其中1名死者遺體解剖採驗結果，血液驗出「米酵菌酸」，為台灣首見米酵菌酸中毒。檢警介入偵辦後，將寶林茶室負責人黎仿軒、王姓店長列為被告，昨晚首度傳喚當天前往代班的27歲胡姓越南籍廚師到案說明，經漏夜複訊後2個多小時後，命無保請回。
社會組／綜合報導
寶林茶室風波持續擴大，衛福部將該案列為重大食安事件，台北地檢署27日凌晨指揮信義分局、市刑大，並會同北市衛生局、衛福部食品藥物管理署局等單位前往現場蒐證，包含查扣監視器、食材進貨單及消費紀錄等資料，釐清有無涉及之不法情事。
警方也帶回黎仿軒、阮姓經理、王姓店長與周姓廚師等4人訊問，說明案發當天情形、現場分工及餐點製作過程等細節，晚間北檢依涉犯食品安全衛生管理條例、過失致死罪，因犯嫌重大，將負責人黎仿軒、王姓店長、胡姓代班廚師改列被告，並限制出境出海，以防逃匿。
28日下午，警方約談25歲的胡姓越南籍代班廚師，釐清使用食材來源、存放方式等細節。據了解，他平時都在台北車站微風店上班，因近期微風店整修，加上信義分店周姓廚師出國請假，因此調派代班支援，從本月18日至26日，已經連續代班9天，所有的烹飪、料理及食材處理，皆由胡姓代班廚師經手處理。
檢警27前往現場蒐證時，因胡男未上班，因此首度約男並未到案，訊後依照食安法、過失致死罪嫌移送北檢複訊，檢方漏夜複訊後命胡姓廚師請回。