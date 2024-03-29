防長邱國正兒陷召妓疑雲 資深媒體人爆內幕：有人想要「他位子」
網路媒體《壹傳媒》昨（28）日驚爆染黃案，國防部長邱國任職於國安局的兒子疑似召妓，甚至在應召站業者網站留言分享心得，引發軒然大波。國防部表示，目前還在查證；國安局表示，已立案調查，將本勿枉勿縱原則，釐清案情，如涉違法，依法究辦。對此，資深媒體人王尚智昨晚質疑背後有高層級有心人士操作，就是要邱國正的位子。
記者陳宜加／台北報導
王尚智昨晚在政論節目《頭條開講》中表示，「邱國正最近除了在兩岸，包括先前海巡、海警在金門方面的部分，應該是整個民進黨政府裡講老實話的人，也表達出了他的憂慮、緊張，然後大家都覺得你在緊張什麼？不是應該要安定人心嗎？可確實最近還有很多事情，單單軍方就還有很多軍紀的事情，邱國正真的是焦頭爛額。」
王尚智說，「首先無論有沒有親生孩子涉黃、涉嫖、涉賭，包括召妓這部分，現在已經被披露的資料，以我們跑新聞這麼多年，邱國正兒子如果不是有調查局等級整理、搜羅的資料，媒體不可能有能力搜集，因為每一樣東西都非常獨特，每一樣在新聞上都能做獨家，而且現在全部都能集結，除了情報系統、調查系統誰做得到？背後有心人士誰呢？把它弄出來之後要幹麻？」
王尚智直言，「我們這個看太多了，每次在任何政黨輪替，或是在總統大選結束之後，從行政院長內閣要完了之後，不要說邱國正，過去牽涉到每一次政黨輪替當中，特別是民進黨，就是有人要這個位置，就特過派系、關係，整理黑料就是要邱國正的位子。」