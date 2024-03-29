大谷翔平老婆與愛狗一起觀戰！球迷笑稱：「彈額頭跟媽媽看比賽」
大谷翔平今（29）日在美國職棒大聯盟開幕戰先發出賽，並且敲出雙安，大谷的老婆田中真美子也坐在特別包廂觀戰，而且還帶著大谷的愛犬「彈額頭」，不少日本球迷也看到，紛紛留言「彈額頭跟他的媽媽一起看比賽」，十分貼切，而大谷妻子看到老公敲出安打，也開心露出微笑，這也是「大谷這一家」首度在道奇球場現身。
記者吳政紘/綜合報導
大谷翔平在去年MVP獲獎時，因為愛犬「彈額頭」入境，因而意外曝光，田中真美子則是在兩人交往，後來才知道大谷翔平養了小狗，也很開心。
大谷翔平此役敲出雙安，首打席敲出二壘安打，卻因為繞壘出了問題，被觸殺出局，第二打席獲保送，第三打席再度敲出安打，田中真美子也開心大笑。
真美子後方也掛著大谷翔平火腿、日本隊時期球衣，並且似乎大谷還有新包廂，由於大谷在韓國海外開幕戰，當時因為翻譯水原一平涉入賭博案，讓大谷跟妻子的新婚訊息被模糊焦點，不過大谷回到美國，加上道奇隊以經解僱水原一平，焦點再度回到大谷妻子身上。
不只日本媒體關注大谷翔平妻子，美國媒體也在轉播中帶到大谷翔平家人，這讓大谷翔平的首秀，十分圓滿。
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