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大港開唱明天高雄駁二登場！滿島光唱這場　亮點、節目表一次看

▲每年總吸引大批樂迷朝聖的「大港開唱」，將於明日3月30日與後天3月31日在高雄駁二藝術特區登場，本屆演出陣容相當夢幻，包含日劇「初戀女神」滿島光，本篇整理亮點、節目表等一次看。（圖／取自大港開唱臉書）
▲每年總吸引大批樂迷朝聖的「大港開唱」，將於明日3月30日與後天3月31日在高雄駁二藝術特區登場，本屆演出陣容相當夢幻，包含日劇「初戀女神」滿島光，本篇整理亮點、節目表等一次看。（圖／取自大港開唱臉書）

記者葉盛耀/綜合報導

2024大港開唱 Megaport邁入第15屆，將於明日3月30日與後天3月31日在高雄駁二藝術特區盛大登場，本屆演出陣容堪稱夢幻，最大驚喜是日劇《First Love初戀》女主角、有「初戀女神」稱號的滿島光，首度將參與演出並擔任大港女神，掀起網路上熱烈討論，亮點還包含睽違八年再度回到大港的草東沒有派對，以及日本熱門金屬核樂隊Maximum The Hormone，另有鄭宜農李英宏與剛獲金曲獎最佳新人獎的洪佩瑜等卡司，樂迷們皆直呼「大港今年太猛了！」此次大港開唱的亮點、完整節目表，整理一次看。

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📍大港開場由來
大港開唱（Megaport Festival）創始於2006年，由台北《野台開唱》（Formoz Festival：1995～2013）主辦團隊，在高雄創立，標榜「總是邀請有著豐富人生歷程的知名藝人及業界前輩演出，也會與新一代的樂團或藝人一起合作演出，交融出世代之間的化學效應」，每年破百組的演出藝人，近年逐漸成為台灣最具指標性的大型戶外音樂祭活動之一。沈文程、蔡振南伍佰、謝金燕等，都曾是大港舞台的主角之一。

▲大港開唱（Megaport Festival）創立於2006年，是幾乎每年都選於高雄舉辦的大型戶外音樂祭活動。（圖／取自大港開唱臉書）
▲大港開唱（Megaport Festival）創立於2006年，是幾乎每年都選於高雄舉辦的大型戶外音樂祭活動。（圖／取自大港開唱臉書）
📍2024大港開唱亮點：
因演出日劇《First Love初戀》女主角而爆紅的滿島光，此屆擔任大港女神，雖以演員之姿聞名，但她其實曾發行單曲《迷宮》，音樂風格獨樹一幟，這次她將與日本當代爵士組合 SOIL&"PIMP"SESSIONS 共同合體演出。登場時間為明天3月30日的21:00～21:50，將於「女神龍」舞台登台。

▲「初戀女神」滿島光此次擔任大港女神，將攜手日本當代爵士組合 SOIL&"PIMP"SESSIONS 共同合體演出。（圖／取自大港開唱臉書）
▲「初戀女神」滿島光此次擔任大港女神，將攜手日本當代爵士組合 SOIL&"PIMP"SESSIONS 共同合體演出。（圖／取自大港開唱臉書）
Maximum The Hormone（日語：マキシマム ザ ホルモン，意指極限荷爾蒙），則是日本金屬核樂隊，以魔性的音樂風格加上現場獨具特色的猛炸性演唱，受到樂迷喜愛。代表作品為人氣動畫《死亡筆記本》片頭片尾曲。

▲夢幻卡司還包含Maximum The Hormone，是日本金屬核樂隊。（圖／取自大港開唱臉書）
▲夢幻卡司還包含Maximum The Hormone，是日本金屬核樂隊。（圖／取自大港開唱臉書）
還有草東沒有派對，2016年剛發行首張專輯時首次登場，即吸引粉絲熾熱目光，2017年還曾於金曲獎獲得最佳樂團、最佳新人和年度歌曲等6項大獎。相隔8年，確定在第15屆大港開唱，草東沒有派對將回歸。

黃金卡司還包含樂迷們熟知的閃靈滅火器，以及「大港元老級」不敗女神鄭宜農、「水哥」李英宏、甫獲金曲獎最佳新人的洪佩瑜，還有大象體操將與金曲新人Whyte -?te壞特合作。

📍2024大港開唱節目表
共計有10大主題舞台，破百組的精彩演出。以下為個舞台詳細的表演名單與時間：

• 免費舞台（青春夢、小港祭、出頭天）

• 室內舞台（海龍王、卡魔麥、海波浪、大雄丸、藍寶石）

• 戶外舞台（南霸天、女神龍、出頭天、青春夢、小港祭）

▲大港開唱各舞台地圖一覽（圖／取自大港開唱臉書）
▲大港開唱各舞台地圖一覽（圖／取自大港開唱臉書）
▲第一天3月30日的節目表。（圖／取自大港開唱臉書）
▲2024大港開唱第一天3月30日的節目表。（圖／取自大港開唱臉書）

▲2024大港開唱第二天3月31日的節目表（圖／取自大港開唱臉書）
▲2024大港開唱第二天3月31日的節目表（圖／取自大港開唱臉書）
2024大港開唱相關資訊
日期：2024年3月30日-3月31日
地點：高雄駁二藝術特區
交通：搭乘高雄捷運至鹽埕埔站1號出口


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