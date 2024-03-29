大港開唱明天高雄駁二登場！滿島光唱這場　亮點、節目表一次看

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大港開唱（Megaport Festival）創始於2006年，由台北《野台開唱》（Formoz Festival：1995～2013）主辦團隊，在高雄創立，標榜「總是邀請有著豐富人生歷程的知名藝人及業界前輩演出，也會與新一代的樂團或藝人一起合作演出，交融出世代之間的化學效應」，每年破百組的演出藝人，近年逐漸成為台灣最具指標性的大型戶外音樂祭活動之一。沈文程、蔡振南伍佰、謝金燕等，都曾是大港舞台的主角之一。
📍2024大港開唱亮點：
因演出日劇《First Love初戀》女主角而爆紅的滿島光，此屆擔任大港女神，雖以演員之姿聞名，但她其實曾發行單曲《迷宮》，音樂風格獨樹一幟，這次她將與日本當代爵士組合 SOIL&"PIMP"SESSIONS 共同合體演出。登場時間為明天3月30日的21:00～21:50，將於「女神龍」舞台登台。
而Maximum The Hormone（日語：マキシマム ザ ホルモン，意指極限荷爾蒙），則是日本金屬核樂隊，以魔性的音樂風格加上現場獨具特色的猛炸性演唱，受到樂迷喜愛。代表作品為人氣動畫《死亡筆記本》片頭片尾曲。
還有草東沒有派對，2016年剛發行首張專輯時首次登場，即吸引粉絲熾熱目光，2017年還曾於金曲獎獲得最佳樂團、最佳新人和年度歌曲等6項大獎。相隔8年，確定在第15屆大港開唱，草東沒有派對將回歸。
黃金卡司還包含樂迷們熟知的閃靈、滅火器，以及「大港元老級」不敗女神鄭宜農、「水哥」李英宏、甫獲金曲獎最佳新人的洪佩瑜，還有大象體操將與金曲新人Whyte -?te壞特合作。
📍2024大港開唱節目表
共計有10大主題舞台，破百組的精彩演出。以下為個舞台詳細的表演名單與時間：
• 免費舞台（青春夢、小港祭、出頭天）
• 室內舞台（海龍王、卡魔麥、海波浪、大雄丸、藍寶石）
• 戶外舞台（南霸天、女神龍、出頭天、青春夢、小港祭）
2024大港開唱相關資訊
日期：2024年3月30日-3月31日
地點：高雄駁二藝術特區
交通：搭乘高雄捷運至鹽埕埔站1號出口